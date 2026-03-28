殺人坳、一群豬、屙屎梁？ 四川整治地方「怪名」

四川省內多個縣市民政局近日推進不規範地名清理整治工作，殺人坳、一群豬、屙屎梁等部分鄉鎮地名擬更名公示發布。

比如宜賓市興文縣公告稱，擬將周家鎮洛浦村四組的「殺人坳」更名為桂花坨，因為該區域內生長有一株樹齡約50-60年的桂花樹，樹形良好、辨識度高。

大壩苗族鄉小寨村二組的「殺人坳」擬更名為山羊坳，因為該區域內野生動物較多，經常有山羊從坳口經過；古宋鎮金龍村二組的「一群豬」擬更名為一碗水，因為該區域內有一口形似碗的水窪，水常年不竭，滋養一方百姓；大河苗族鄉落白亮村一組的「殺人坳」擬更名為牌坊坳，因為該區域內有一牌坊、辨識度高。

公告指出，官方將重點針對「大、洋、怪、重」等地名亂象進行規範，推動地名更加合規、貼切、富有興文特色，徵求意見時間為3月27日至4月6日。

達州市宣漢縣民政局3月23日也發布公示，稱擬將峰城鎮天府社區「屙屎梁」更名為「阿石樑」，因其地形特徵形似石樑；擬將華景鎮華景村「華景屙屎梁」，更名為「水井坡」，因此坡附近有一水井等。