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張雪峰蘇州出殯 民眾排長隊送別 「瘋狂英語」李陽悼念

即時中國
更新時間：15:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：15:45 2026-03-28 HKT

內地教研名師張雪峰24日突發心臟病逝世，今晨（28日）其追悼會暨遺體告別儀式在蘇州殯儀館舉行。大批民眾手捧菊花自發前往送行，現場排起近2公里長隊，「瘋狂英語」創始人李陽等名人也連夜趕到蘇州。

今晨7時，殯儀館外已人頭攢動。從全國各地趕來的民眾神情肅穆，排隊進入社會群眾祭拜處後，向張雪峰遺像鞠躬獻花，隨後安靜離開。知情人士透露，張雪峰前妻與現任妻子均現身追悼會，兩人難掩悲傷，有員工現場向遺像三叩首。「瘋狂英語」創始人李陽在小紅書上稱，自己已於昨晚10點趕到蘇州，專程來送張雪峰最後一程。

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殯儀館門口立有「思念無言，謝絕直播，感恩尊重」字樣，要求民眾進入後不許拍照攝像。地面上擺滿蘇州市民送來的花圈和花籃，附近鮮花店的花束被搶購一空，店員正緊急調運補貨。

張雪峰本名張子彪，出生於黑龍江齊齊哈爾市一個縣城。家境普通的他在大學畢業後闖入考研培訓行業，憑藉一口東北口音和幽默犀利的演講風格迅速紅遍全國，成為坐擁超六千萬粉絲的升學規劃界明星專家。3月24日，張雪峰因心臟病逝世在蘇州去世，年僅41歲。

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