吸糞成金︱浙江男勤奮承父業收工揸Benz 結婚組全球首例吸糞車隊娶嬌妻

安徽淮北一名「95後」大學畢業生，子承父業從事吸糞工作，並於今（28）日舉行婚禮。他別出心裁，邀集同行組成一支由九輛吸糞車組成的迎親車隊，場面矚目。這位被稱為「掏二代」的新郎潘浩男自豪地表示，雖然工作又髒又臭，但賺的錢很乾淨，他對自己的職業與創意婚禮均感到自豪。

大學生接手家族業務

據悉，主修影視編導的潘浩男大學畢業後，並未投身相關行業，而是選擇接手父親的吸糞清潔公司。他平日與工人們一同駕駛吸糞車工作，下班後則駕駛自己的平治房車，生活愜意。對於外界的眼光，他坦然面對：「我父母可能覺得（這份工作）丟人，但我感到很自豪。我們雖然幹的是最髒最臭的活，但我們掙的錢很乾淨。」

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網上邀集同行襄助

潘浩男與妻子在網上結識，女方欣賞其積極向上的生活態度。早在訂婚後，潘先生便向未婚妻提出以吸糞車隊迎親的構想，獲得對方欣然同意。

同為95後的新娘李雅晴表示：「我覺得這樣的車隊挺浪漫的，也不覺得他從事的工作和其他工作有什麼不一樣，靠雙手勞動賺錢，能踏實過日子，就是我最看重的。」

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為實現這個「全球第一個」的創意，潘先生半個月前已在社交平台發出請求，誠邀各地的同行駕車前來參加其婚禮。請求獲得安徽、湖北、山東等地同行熱烈響應，最終組成由九輛吸糞車及六輛轎車構成的婚禮車隊。參與的同行將車輛清洗一新，並掛上「祝糞王浩男新婚快樂」的橫幅以示祝賀。新娘李女士對此深表感謝，認為在眾人支持下，這個新奇的想法最終能成真，意義非凡。

