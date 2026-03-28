南海爭議︱菲律賓艦艇妄顧安全靠近解放軍 反誣稱中方「危險接近」︱有片
更新時間：16:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：16:45 2026-03-28 HKT
南海局勢再度升溫。中國解放軍南部戰區今日（27日）發聲，指摘菲律賓一艘艦艇日前在南沙群島渚碧礁附近海域，對中方艦艇作出「不安全、不專業」的危險駛近動作，蓄意干擾中方正常巡航，並對菲方反指中方「危險接近」的說法，予以嚴厲駁斥。
南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校表示，事發於3月25日，解放軍海軍532艦在管轄海域例行巡航時，發現菲律賓507號艦。中方艦艇隨即對其進行喊話提醒。
翟士臣指出，菲方507號艦罔顧中方提醒，在中方艦艇左舷持續向右調整航向，蓄意危險地靠近中方532艦，干擾中方的正常巡航活動。他批評，菲方艦艇的操作「不安全、不專業，極易引發海上意外事件」。
對於菲方事後反指中方艦艇「危險接近」，翟士臣斥責其為「反咬一口，誣稱中方」。他正告菲方，必須立即停止一切挑釁冒險行為及抹黑炒作。
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