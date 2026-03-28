15歲男生圖姦不逐殺女同學 起訴書曝兇手棄屍路邊細節

去年7月6日，雲南曲靖15歲的初中女孩疑被同班14歲男同學在回家途中殺害，並將屍體拖行200多米丟棄路邊。案件將於本月30日開庭，檢方以故意殺人罪、強姦罪（未遂）起訴疑兇，引起全城關注。女死者父親近日受訪，透露更多案情細節，並稱女兒的遺體還在殯儀館，已存放了260多天，希望等到蔣某某被嚴懲。

受害人遺體存殯儀館逾260天

起訴書顯示：2025年7月6日晚，蔣某某與被害人在同村一同學家玩，11時53分許，在單獨送被害人回家的路上，蔣某某起了姦淫她的想法。凌晨時分，蔣某某下手，用手勒住被害人頸部將其放倒，被害人大聲呼叫，蔣某某用雙手掐住被害人頸部直至其死亡。

行凶後，蔣某某欲藏匿屍體，在拖至水泥路上時，接到其母親的電話，遂將屍體扔在路邊回家。凌晨1時22分，有人發現了屍體並報警。7月7日中午，當地警方逮捕了蔣某某。

內地瀟湘晨引述女死者父親方先生表示，他和妻子常年在外打工，女兒獨自在家讀書生活，懂事聽話，不喜歡出去玩。女兒與蔣某某除了是同班同學，平時沒有任何交集。事發前曾有一名女同學與他們同行，據她說，那天在回家路上，蔣某某還在問兩人功課怎麼做，以此放鬆她們的警惕。

方先生說，蔣某某行凶後，像沒事人一樣跟他的母親一大早上山採蘑菇。行凶地附近的一名老人後來告訴方先生，案發當晚有一名男孩上門找他討水喝，他沒看清樣子。

方先生將這一線索反映給警方，警方隨後審問蔣某某，蔣某某承認是他，「他看到老人來關門，他就上去討水喝，目的是試探老人有沒有看到他殺人，如果老人看到了，那不敢相信後果。」

由於疑犯作案時已滿14歲，依據《刑法》第17條，犯故意殺人、強姦等重罪應當負刑事責任。根據《刑法》第49條，犯罪時不滿 18周歲的人不適用死刑（含死緩），因此該嫌疑人最高刑罰為無期徒刑。