Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

患肌肉萎縮症婦臥床35年 為產子全身麻醉創生命奇創

即時中國
更新時間：13:45 2026-03-28 HKT
發佈時間：13:45 2026-03-28 HKT

江蘇南京一名自8個月大起便因罕見病而長年臥床的35歲女子，近日在醫護團隊的護航下，成功闖過重重「鬼門關」，剖腹誕下一名健康嬰兒，創造生命奇蹟。由於她身體狀況極其特殊，手術的麻醉風險極高，醫生一度擔心她可能終身無法脫離呼吸機，甚至危及生命。

內地「紅星新聞」報道，35歲的莉莉（化名）患有脊髓性肌萎縮症（SMA），全身肌肉無力，無法站立行走，脊柱更出現嚴重側彎。儘管身體受限，但她性格樂觀，熱愛唱歌，在社交平台小有名氣。當她意外懷孕後，這個「愛的結晶」卻為她帶來多重致命風險，包括孕期血栓、羊水栓塞等，而全身麻醉更是當中最大的挑戰。

或終身靠呼吸機維生

由於莉莉的脊柱嚴重畸形，無法進行半身麻醉，只能選擇風險極高的全身麻醉。醫生指出，全身麻醉藥物可能加劇其肌無力狀況，導致她術後呼吸肌麻痹，有機會終身依賴呼吸機。

面對重重險阻，莉莉與丈夫決定為小生命「博一次」。江蘇省婦幼保健院為此組建了由產科、麻醉科、神經內科、重症醫學科等多個部門專家組成的跨部門團隊，為她「護航」。

愛唱歌鍛煉呼吸功能

手術期間，麻醉專家團隊全程利用腦電圖監測其麻醉深度，並根據實時肌張力數據，精準地使用最少量的藥物。最終，在團隊的通力合作下，手術順利完成，莉莉更在手術室內已成功脫離呼吸機，闖過了最關鍵的一關。

醫生事後表示，莉莉能順利渡過難關，與她平時熱愛唱歌、無形中鍛煉了呼吸功能有很大關聯。這個感人的故事，再次印證了母愛的偉大與醫學的進步。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
02:37
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
6小時前
05:24
星島申訴王 | 女工投訴欠供強積金即涉「盜竊」被炒 連鎖茶餐廳CCTV相揭「偷雞」真相
申訴熱話
7小時前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
金燕玲自爆當蘇施黃「只係水泡」  坦言抗拒同性戀只認「半個攣」：我同佢唔係愛情
影視圈
5小時前
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮。（大圖為資料圖片）
等巴士自來錢離奇飄到腳邊 拾金報警終無人認領 港女為$530意外之財頭痛 網民：你收咗佢啦｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
冷血台男箍煲不成當街插死前女友，最終窮途末路被捕。 中天新聞
恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣
兩岸熱話
3小時前
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
中山旅遊好去處2026｜中山8大商場食玩買攻略 坐摩天輪/Outlet一折起/張凌赫代言店/夜市美食 深中通道一日遊
旅遊
15小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
23小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定。路透社
英超│卡斯米路稱不會改變離開曼聯決定 點出在卡域克手下重生關鍵原因
足球世界
19小時前