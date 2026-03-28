患肌肉萎縮症婦臥床35年 為產子全身麻醉創生命奇創

江蘇南京一名自8個月大起便因罕見病而長年臥床的35歲女子，近日在醫護團隊的護航下，成功闖過重重「鬼門關」，剖腹誕下一名健康嬰兒，創造生命奇蹟。由於她身體狀況極其特殊，手術的麻醉風險極高，醫生一度擔心她可能終身無法脫離呼吸機，甚至危及生命。

內地「紅星新聞」報道，35歲的莉莉（化名）患有脊髓性肌萎縮症（SMA），全身肌肉無力，無法站立行走，脊柱更出現嚴重側彎。儘管身體受限，但她性格樂觀，熱愛唱歌，在社交平台小有名氣。當她意外懷孕後，這個「愛的結晶」卻為她帶來多重致命風險，包括孕期血栓、羊水栓塞等，而全身麻醉更是當中最大的挑戰。

或終身靠呼吸機維生

由於莉莉的脊柱嚴重畸形，無法進行半身麻醉，只能選擇風險極高的全身麻醉。醫生指出，全身麻醉藥物可能加劇其肌無力狀況，導致她術後呼吸肌麻痹，有機會終身依賴呼吸機。

面對重重險阻，莉莉與丈夫決定為小生命「博一次」。江蘇省婦幼保健院為此組建了由產科、麻醉科、神經內科、重症醫學科等多個部門專家組成的跨部門團隊，為她「護航」。

愛唱歌鍛煉呼吸功能

手術期間，麻醉專家團隊全程利用腦電圖監測其麻醉深度，並根據實時肌張力數據，精準地使用最少量的藥物。最終，在團隊的通力合作下，手術順利完成，莉莉更在手術室內已成功脫離呼吸機，闖過了最關鍵的一關。

醫生事後表示，莉莉能順利渡過難關，與她平時熱愛唱歌、無形中鍛煉了呼吸功能有很大關聯。這個感人的故事，再次印證了母愛的偉大與醫學的進步。