睪丸扭轉900°︱11歲童怕醜延醫遭切除 拆解「蛋蛋」打結四大原因

家有男孩要留神！河南鄭州一名11歲男童，因下體劇痛，竟因「怕醜」強忍一星期，最終求醫時，醫生證實其左側睪丸已扭轉高達900度，因錯過黃金治療時間，導致組織完全壞死，只能手術切除，造成終身缺憾。

行路「就住就住」始揭發

據河南電視台日前報道，該名11歲男童的家長，早前發現他走路姿勢異常，步履「就住就住」，反覆追問下，男童才坦承其左邊陰囊已疼痛長達一星期。由於事關私密部位，他一直羞於向家人啟齒。

家長聞言大驚，立即帶他到河南省兒童醫院求醫。超聲波檢查顯示，其左側睪丸已無血液流動信號。醫生在手術中更發現，睪丸已扭轉900度，狀如「打了死結」，組織已完全壞死，別無他法下只能將其切除。

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睪丸扭轉，是指懸吊睪丸的精索扭轉，會令睪丸的血液供應截斷，引致突發性的疼痛和腫脹。 深圳衛健委

青春期常見 睡眠運動可誘發

該院泌尿外科主任畢建朋醫生指出，睪丸扭轉屬泌尿科急症，成因多為先天發育異常，但睡覺翻身擠壓、劇烈運動等亦可能誘發。一旦精索扭轉，睪丸的「生命線」被切斷，會迅速缺血壞死。

畢醫生強調，睪丸扭轉的「黃金搶救期」僅為病發後6小時，若能及時施手術，仍有極大機會救回。他提醒家長，應教育孩子身體任何部位不適都必須立即告知家人，切勿因尷尬而延誤醫治，造成無法挽回的後果。

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睪丸扭轉，是指懸吊睪丸的精索扭轉，會令睪丸的血液供應截斷，引致突發性的疼痛和腫脹。若未能及時處理，可能導致睪丸壞死。此症在新生嬰兒期及12至18歲的青春期少年中最為常見，劇烈運動、睡覺轉身甚至輕微外傷，都可能成為誘因。

網民熱議。

「蛋蛋」為啥會突然打結？

睡夢中「突襲」：約 40%的扭轉是在睡覺時或剛醒時發生的，這是因為迷走神經興奮，會讓睪丸周圍的提睪肌收縮，增加了扭轉風險； 運動太激烈：踢球、摔跤、或者不小心磕碰到，睪丸活動幅度突然變大，容易「越位」打轉； 被凍的：低溫環境，會引起提睪肌痙攣，環境越冷，發病風險越高； 莫名其妙「中招」：很多時候，沒有任何前兆，它就突然發病了。

甚麼是睾丸扭轉？ 中文大學醫院官網

延誤12小時 壞死率逾九成

湖北竹溪縣人民醫院泌尿外科醫生指出，治療睪丸扭轉分秒必爭。若能在「黃金6小時」內進行手術復位，成功救回睪丸的機率超過九成；但若拖延超過12小時，睪丸的存活率將暴跌至不足一成，最終只能手術切除。若雙側睾丸均壞死，更會導致終身不育及男性荷爾蒙分泌失調，嚴重影響發育，家長絕不能忽視。

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睪丸扭轉示意圖。深圳衛健委

如何治療？

根據香港中文大學醫院官網資料，假若臨床診斷結果為睪丸扭轉，或「不能排除睪丸扭轉」，外科醫生將在最短時間內安排緊急陰囊探查術 (Scrotal Exploration)。在手術中，醫生會檢查睪丸和附睪丸，將精索扭轉的狀況解開。然後，醫生會用暖毛巾暖敷睪丸，以恢復血液供應。如及時進行，陰囊探查術有機會保存受影響的睪丸。而即使受影響之睪丸已完全壞死 (即需要切除)，手術也能確保另一邊睪丸會被固定而不會發生扭轉。

