美斯打官司︱怒告中國內地商家 靠Temu、Shein等平台賣冒牌貨

阿根廷「球王」美斯（Lionel Messi）的商業王國，正受到來自中國內地仿冒品的衝擊。據阿根廷《號角報》報道，美斯已於當地時間25日，正式入稟美國紐約聯邦法院，控告多名主要來自中國內地的電商賣家，指他們透過Temu、Shein及Walmart等平台，大肆販售未經授權、印有其姓名及專屬標誌的「A貨」商品，尋求透過法律途徑遏止侵權行為，以維護其龐大的品牌權益。

訴狀指出，這些賣家利用美斯的國際知名度，銷售包括運動服、鞋類、配件及手袋等各類仿冒商品，已對其代言的品牌價值構成損害。此次訴訟目的，旨在制止仿冒品的流通，並追究侵權者的法律責任。

美斯指自己兒時讀書很差。路透社

美斯指自己兒時讀書很差。路透社

美斯表示自己後悔沒有學好英文。路透社

美斯想3名兒子有良好的教育。法新社

值得留意的是，在這次訴訟中，美斯並未將Temu、Shein等電商平台本身列為被告，而是將矛頭直接指向在平台上營運的個別賣家。美斯方面主張，他本人早於2016年已在美國完成商標註冊，並授權旗下公司進行全球經營。雖然涉案的中國賣家身處海外，但因其持續向美國市場銷售商品，因此符合美國的司法管轄條件。

這次訴訟亦反映了近年跨境電商平台興起後，仿冒商品透過全球供應鏈快速流通的現象。報告指，這些侵權賣家經常透過開設新帳戶、使用假名及更換網域等方式，以規避平台的監管，令品牌方防不勝防。

作為全球最具商業影響力的運動員之一，美斯長期與Adidas及百事（Pepsi）等國際品牌合作，其商業版圖涵蓋服飾、不同產品授權等多個領域，年均代言收入高達約7000萬美元。自2023年加盟美職球隊邁阿密國際後，其全球商業影響力更上一層樓。報道分析指，美斯此次提告，不僅是針對個別的侵權行為，更旨在長遠保護其個人的品牌資產，避免因仿冒品氾濫而帶來聲譽風險。