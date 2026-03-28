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孕妻產檢遇男醫生 醋夫大鬧醫院「扻頭埋牆」｜有片

即時中國
更新時間：10:30 2026-03-28 HKT
發佈時間：10:30 2026-03-28 HKT

長春市一名男子，因不滿其懷孕的妻子獲安排男醫生進行產前檢查，竟在醫院情緒失控，大吵大鬧，更以頭撞牆洩憤。院方其後回應指，病人可事先要求女醫生，事件不涉及醫療糾紛。

大叫「明天就離婚」

事發於周三（26日），有網民上載影片，指一名男子陪同孕妻到長春市婦產醫院進行產檢。當他得悉接診醫生為男性後，情緒即告崩潰。從網上流傳的影片可見，兩名黑衣男子在大廳爭吵推撞，其中一名穿短袖的男子情緒尤其激動，一度大喊要離婚，隨後更突然轉身衝向牆壁猛力撞擊。

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事件引起網民熱議，不少人認為產檢遇到男醫生十分正常，指生產時亦可能會有男性麻醉師或主刀醫生，認為該男子反應過激。

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院方：可選女醫生

長春市婦產醫院一名職員27日回應查詢時表示，事件不屬醫療糾紛，院方在事後已安撫該名孕婦，而夫婦二人其後已離開醫院。基於病人私隱，院方不便透露更多詳情。

據極目新聞，長春市婦產醫院產前診斷中心一名工作人員稱，院內的婦產科及產前診斷中心均有男女醫生當值，而且女醫生人數較多。若孕婦或家屬介意，可在掛號時透過系統上的醫生頭像判斷其性別，並直接選擇女醫生診症。在檢查前也可以向院方明確提出更換女醫生。職員強調：「醫生（對待患者）不分性別，只是給你看病」。

從該院網上預約系統可見，以3月30日為例，產科門診有14名醫生可供預約，當中只有2名是男醫生；而產前診斷中心當日可預約的5名醫生則全為女性。

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