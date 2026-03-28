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有片｜全球獨創國產「魔鬼魚」 深水鎖定爆炸物

即時中國
更新時間：09:28 2026-03-28 HKT
發佈時間：09:27 2026-03-28 HKT

官媒「央視軍事」昨日首度公開國產「魔鬼魚」潛水器，在深水中識別模擬爆炸物的現場畫面。據悉，該潛水器全球獨創，可以在能見度不足1米的幽暗水域中自主潛行，全速續航長達數十小時，適用於高精度水下探測與排爆任務。

「魔鬼魚」是一款名為「翱翔」的V型仿生蝠鱝柔體潛水器，由西北工業大學寧波研究院研製。央視公布的畫面可見，在水下，「魔鬼魚」的前視聲呐可穿透黑暗捕捉目標、側掃聲呐可同步掃描水底，並即時回傳數據，快速勾勒出水下地形圖，為潛行掃清障礙。

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這款「魔鬼魚」的抗壓和續航能力同樣突出，它能承受約200個大氣壓的深海水壓，搭載一輛小型電動車一半的電量全速航行數十小時，航程數百公里。若通過調節浮力在海中滑行，航程更可達上千公里。即使切斷有線通信，在深海也不會迷路，能自主靠近目標。

俗稱魔鬼魚的鬼蝠魟身形扁平，胸鰭寬大，遊動時如波浪起伏前行，整個軀體幾乎紋絲不動。因此，潛水器仿生魔鬼魚，擁有充裕的內部空間能搭載複雜的任務載荷，而這種平穩的運動方式，也確保了高精度聲呐等敏感設備正常工作。

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