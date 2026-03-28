張成中掌應急管理部 首位「70後」國務院部門一把手

國家應急管理部原黨委書記、部長王祥喜1月落馬後，相隔兩個月，應急管理部迎來新任「一把手」。中共中央昨日宣布，河北省唐山市委書記張成中，接任應急管理部黨委書記，預計稍後也將接任部長。

張成中現年55歲，1970年10月生，遼寧營口人，天津大學畢業。他在遼寧工作多年，曾任遼寧省委秘書長，2023年調至河北，出任河北副省長、唐山市委書記等職，至此番進京。應急管理部是國務院主管安全生產、災害管理和消防救援的組成部門。

張成中掌應急管理部。X@cnpoliwatch

「70後」正省部級高官增至7人

張成中成為目前最年輕、也是首名「70後」國務院組成部門一把手。至此，全國「70後」正省部級高官增至7人。

其餘6人為浙江省省長劉捷（1970年生）、廣西壯族自治區政府主席韋韜（1970年生）、江蘇省省長劉小濤（1970年生）、國家金融監督管理總局局長李雲澤（1970年生）、共青團中央書記處第一書記阿東（1970年生），及最年輕的山西省省長盧東亮（1973年生）。