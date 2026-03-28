中國觀察：閩江大學揭牌 重溫習近平辦學理念

位於福州的閩江學院25日正式更名閩江大學，出席揭牌儀式的中共福建省委副書記、福州市委書記郭寧寧致辭時，特別提到閩江大學同國家主席習近平的一段淵源。

閩江大學前身是由福州師範高等專科學校、閩江職業大學等合併的閩江學院。1990至1996年，習近平主政福州時曾兼任閩江職大校長，親自確定了該校「不求最大，但求最優，但求適應社會需要」的辦學理念。2021年3月，習近平考察福建時，重返閩江學院，叮囑校方堅持應用技術型辦學方向，跟着社會需求設專業，培養德智體美勞全面發展的社會主義接班人。

閩江大學揭牌。

過去一段時間，內地不少高校「貪大求全」，一味追求規模擴張，盲目跟風擴招設科，導致人才培養與市場需求脫節。結果呢？一邊是大學生「畢業即失業」的「就業難」，一邊是企業招不到實用人才的「用工荒」，這種矛盾着實吊詭。

教育從來不是象牙塔里的閉門造車，不是培養只會死讀書的書呆子，而是要跟着社會發展的節奏走，幫年輕人找準就業的突破口。新一輪科技革命正在重塑就業生態，未來的社會需要更多懂技術、能落地、善創新的複合型人才。

2021年3月，習近平考察福建時，到訪閩江學院。 新華社

本月初通過的「十五五」規劃綱就明確提到：「按照研究型、應用型、技能型等基本辦學定位，分類推進高校改革發展」、「建強應用型本科高校」。

今年內地高校畢業生再創新高，預計達到1270萬人，就業壓力巨大，教育焦慮日增。如何引導學校定向培育應用型人才，精準填補地方人才缺口，讓青年學子實現「學有所用、學以致用」，閩大16字辦學理念，越具現實意義。

紀曉華

