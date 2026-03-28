Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國觀察：閩江大學揭牌 重溫習近平辦學理念

即時中國
更新時間：08:41 2026-03-28 HKT
發佈時間：08:40 2026-03-28 HKT

位於福州的閩江學院25日正式更名閩江大學，出席揭牌儀式的中共福建省委副書記、福州市委書記郭寧寧致辭時，特別提到閩江大學同國家主席習近平的一段淵源。

閩江大學前身是由福州師範高等專科學校、閩江職業大學等合併的閩江學院。1990至1996年，習近平主政福州時曾兼任閩江職大校長，親自確定了該校「不求最大，但求最優，但求適應社會需要」的辦學理念。2021年3月，習近平考察福建時，重返閩江學院，叮囑校方堅持應用技術型辦學方向，跟着社會需求設專業，培養德智體美勞全面發展的社會主義接班人。

閩江大學揭牌。
閩江大學揭牌。

過去一段時間，內地不少高校「貪大求全」，一味追求規模擴張，盲目跟風擴招設科，導致人才培養與市場需求脫節。結果呢？一邊是大學生「畢業即失業」的「就業難」，一邊是企業招不到實用人才的「用工荒」，這種矛盾着實吊詭。

教育從來不是象牙塔里的閉門造車，不是培養只會死讀書的書呆子，而是要跟着社會發展的節奏走，幫年輕人找準就業的突破口。新一輪科技革命正在重塑就業生態，未來的社會需要更多懂技術、能落地、善創新的複合型人才。

2021年3月，習近平考察福建時，到訪閩江學院。 新華社
2021年3月，習近平考察福建時，到訪閩江學院。 新華社

本月初通過的「十五五」規劃綱就明確提到：「按照研究型、應用型、技能型等基本辦學定位，分類推進高校改革發展」、「建強應用型本科高校」。

今年內地高校畢業生再創新高，預計達到1270萬人，就業壓力巨大，教育焦慮日增。如何引導學校定向培育應用型人才，精準填補地方人才缺口，讓青年學子實現「學有所用、學以致用」，閩大16字辦學理念，越具現實意義。

紀曉華 
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
路透社
伊朗局勢｜美媒：萬斯電話中斥內塔尼亞胡誤導美國 遭以色列設局報復
即時國際
34分鐘前
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限/商戶名單
中電消費券2026｜2類合資格家庭獲派$100消費券 長者電費優惠客戶有份！4,000餐廳/零售店適用 附領取方法/期限
生活百科
20小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-26 13:32 HKT
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
01:46
東鐵綫受阻｜大圍站再現人山人海 被困車廂長者難忍人有三急 熱心市民幫手遮掩
突發
13小時前
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel 撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
「最美港姐遺珠」徐淑敏跟老公罕公開同框 遊Art Basel撞樣當家花旦 網民嘆「同臉不同命」
影視圈
12小時前
路透社
伊朗局勢｜伊朗革命衞隊據報突關閉霍峽 2中國貨輪罕見被逼掉頭
即時國際
3小時前
跳樓自殺未遂下身癱瘓-西班牙25歲女子與父打官司勝訴-獲准安樂死
01:22
跳樓自殺未遂下身癱瘓 西班牙25歲女子與父打官司勝訴 獲准安樂死
即時國際
19小時前
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
TVB小花胡美貽32歲生日洩「蜜」！高調晒男友4億獨立屋豪宅 傳與謝玲玲同住有望做百億新抱
影視圈
15小時前
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
前TVB「首席女強人」罕現身 氣質優雅狀態更勝同場汪明荃 70年代晉升高層培育徐克杜琪峯
影視圈
2026-03-27 09:00 HKT
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:11
伊朗局勢｜伊朗洪達卜核設施遭轟炸 魯比奧：戰事料持續2至4周」｜持續更新
即時國際
3小時前