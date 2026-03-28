教育部出手減負 嚴禁炒作狀元及升學率

官方再出手減緩學生焦慮！教育部發布通知，要求嚴禁超額布置作業、頻繁組織考試，嚴禁宣傳炒作中高考狀元、名校率、升學率等。下月初起，蘇浙皖地區中小學生將迎首個春假，眾多景區推出面向學生和家長的免門票優惠福利。

近日教育部發通知，提出20條「負面清單」，要求嚴禁布置超過教育行政部門規定總量和時長的作業，或布置重複性和懲罰性作業；嚴禁頻繁組織考試，加重學生學業負擔；嚴禁宣傳炒作中高考狀元、名校率、升學率，在校園懸掛「高校生源基地」牌匾或其他誘導性升學標語等。

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內地教育部嚴禁宣傳炒作中高考狀元、名校率、升學率。

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通知提出，需持續整治「陰陽課表」、節假日違規補課、提前開學、延遲放假等行為，減輕學生過重學業負擔；嚴禁幼兒園採用小學化的教育方式，提前教授小學階段課程內容；嚴禁教師有償補課或通過直播打賞、知識付費等途徑向家長變相索財，發布販賣焦慮的內容牟利。

目前，中小學春秋假制度已陸續在浙江、四川、 江蘇、安徽、重慶、貴州全省域落地。4月1日起，蘇浙皖部分地區中小學生將迎來首個春假。面對即將到來的親子遊高峰，眾多景區已備好禮包：黃山、千島湖、雁蕩山等地已宣布，將推出未成年人免門票、隨行家長半價等多種優惠。