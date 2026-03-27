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《奔跑吧14》｜海口餐廳保留明星剩飯吸客 惹蒼蠅被轟不衛生急清場消毒

即時中國
更新時間：17:15 2026-03-27 HKT
發佈時間：17:15 2026-03-27 HKT

內地知名綜藝節目《奔跑吧》第14季近日在海南海口開鏡錄影，卻意外引發一場衛生風波。有份參與拍攝的餐廳，竟將李晨、范丞丞、白鹿等一眾明星嘉賓吃剩的飯菜原封不動地保留，並圍封起來供粉絲「打卡」，結果惹來蒼蠅，被網民炮轟極不衛生。事件在網上發酵後，該餐廳急忙將「明星剩飯」清理乾淨並進行消毒。

明星餐桌被圍封 剩餸隔夜惹蟲

事緣昨日（27日），有網民在社交平台發文，指海口市一家名為「幸福老爸茶」的餐廳，將一張餐桌用圍欄圈起，桌上擺滿了隔夜的食物。走近一看，才發現餐桌上放有多位明星的名牌，包括范丞丞、李晨、白鹿、張真源、鄭愷、沙溢等，並標示著「跑男用餐桌」。

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據該網民稱，這些飯菜是《奔跑吧》節目組於26日錄影時留下，被店家保留了一整夜，上面甚至已出現小蟲子，衛生情況堪憂。帖文一出隨即引發熱議，大批網民批評餐廳做法「離譜」、「毫無意義」，直斥「留下殘羹剩飯招蟲，太不衛生了」。有網民建議，若想吸引粉絲，可以製作食物模型或推出「明星同款套餐」，而非保留不潔的剩食。

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餐廳承認考慮不周已清場消毒

隨著輿論壓力增大，該餐廳於昨日下午將餐桌清理。餐廳工作人員在接受內地傳媒查詢時證實，節目組確於26日前來拍攝，店家保留餐桌的原意是希望給粉絲留個紀念和打卡拍照的地方，但承認「沒有考慮好」，忽略了會衍生蒼蠅蚊子等衛生問題。該工作人員表示：「不過我們現在已經收拾乾淨，也做了消殺處理。」

《奔跑吧14》海口開錄

據悉，《奔跑吧》第14季於3月26日在海口觀瀾湖電影公社正式開錄，常駐成員包括李晨、鄭愷、沙溢、白鹿、范丞丞、以及新加盟的孟子義和李昀銳等。
 

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