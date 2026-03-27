壽司郎｜辣招打擊黃牛黨 預約食客須出示SIM卡尾號

在內地，日本連鎖壽司店「壽司郎」持續大熱，為打擊在日益猖獗的「黃牛」炒賣排隊籌號問題，近日推出嚴格新規定。食客在網上預約後，到店簽到時不僅要核對手機號碼，更可能被要求出示手機的SIM卡號碼作核實。新措施旨在杜絕代客排隊的牟利行為，確保預約者本人親身到場。

須核對手機及SIM卡尾號

綜合內地媒體報道，壽司郎近日更新其手機APP（小程序）的預約系統。食客在北京、上海、濟南等多地分店進行網上預約時，必須填寫手機號碼的最後4位數字。

相關新聞：北京壽司郎｜食客排了3小時隊 稱吞拿魚吃出寄生蟲卵

預約頁面更明確列出條款：「為確保是預約人本人用餐，到店簽到時需要輸入預約號碼和這裡輸入的手機尾號；帶位時可能需要向服務員出示手機的SIM卡尾號。」

多間分店的職員已向內地記者證實此項新規定已於近日上線。有店員解釋，此舉是因為「黃牛倒賣行為」已嚴重影響店舖的正常營運及顧客體驗，因此必須採取措施，確保預約者本人親臨核對。該店員補充指，食客可在手機的「設定」中找到SIM卡號碼頁面，以便向職員出示。

相關新聞：中日惡化︱壽司郎上海開幕等枱14小時 民眾：不關心政治

「黃牛」炒賣猖獗 代排隊索價300元

壽司郎在內地人氣極高，用餐高峰期輪候時間極長，甚至出現「等位動輒兩三千桌」的誇張情況，催生了龐大的「代客排隊」地下產業。

在內地的二手交易平台上，壽司郎的「代排隊」服務普遍索價30至50元人民幣不等，部分熱門時段的價格更可高達150元至300元人民幣。賣家聲稱買家只需提供分店、預計到達時間等資料，即可「保證能進，到店後可以馬上入座」。

壽司郎：嚴格驗證與顧客體驗間尋求平衡

對於「黃牛」問題，壽司郎相關負責人早前回應指，公司已採取多種措施應對，包括限定本人取籌、截圖無效、每人每次僅限取號一次等。若在現場發現倒賣行為，會立即取消其排隊資格，甚至考慮報警處理。

該負責人亦坦言，倒賣籌號的手段層出不窮，公司方面若採取過度嚴格的驗證措施，又恐怕會影響普通顧客的用餐體驗。因此，公司需要在兩者之間取得平衡，持續探索更妥善及有效的方法，以打擊炒賣歪風。

網友留言：

陸琵琶RINAKO：希望推廣，最好是不允許提前截圖，需要當場查看。

solas gra：那朋友幫取的號也用不上了嗎？

此言差矣：sim卡號可以改。

momo：太好了，能不能別買黃牛號了，非要讓黃牛賺這個錢嗎？

為啥不務正業：實名吃飯。