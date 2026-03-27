中國觀察：張雪峰之死 給績優主義敲響警鐘

「張雪峰的最後一課——活着才是真正的上岸」，一名網民感歎。41歲的內地升學專家張雪峰跑步時心臟病猝死，如一塊巨石投入輿論湖面，引發全民熱議。這不僅因為他是無數家長、學生升學路上的「引路人」，更因為這場悲劇，成為一記響亮的當頭棒喝，逼使大家反思當下過度崇拜「績優主義」的困局。

績優主義是一種主張依據個人才能、努力分配社會資源與地位的社會科學理論，本身並非貶義，但在內地教育競爭、就業壓力高企的當下，績優主義早已滲透到生活的方方面面：學生為分數拼盡全力，家長為孩子升學焦慮不已，打工人為業績透支身體。

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張雪峰的人生軌跡，本身就是績優主義的典型投射。大學畢業那年，他看到同學們都在積極準備考研，便主動幫大家查資料。2007年，他在朋友邀請下進入考研輔導行業，起初只做諮詢工作，負責與學生溝通、介紹課程，2008年後走上講台。他花了大量時間解釋學校層級、專業冷熱、地域差異及就業路徑。2016年初，張雪峰和朋友自立門戶，網絡粉絲一度多達6000萬。

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張雪峰信奉「努力即回報」，踐行着極致的自我壓榨，常年熬夜、高強度工作，即便曾因過累被住院，也很快重返崗位，最終用生命印證了績優主義的反噬之力。這場悲劇讓人們猛然警醒：績優主義本應是追求卓越的動力，一旦走向極端，便會淪為吞噬生命的枷鎖。正如張雪峰，他教會千萬人如何通過努力實現「向上流」，自己卻倒在了追逐「最優」的路上。

張雪峰的離去，不是績優主義的終結，卻是反思的開始，提醒我們：成功的定義不該只有「優秀」一個維度，過度追求量化的「績」，只會透支生命的厚度；惟有平衡努力與休息、功利與熱愛，才能避免重蹈覆轍。

紀曉華