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落馬寧夏前主席劉慧被開除黨籍 受賄兼搞迷信活動

即時中國
更新時間：18:26 2026-03-26 HKT
發佈時間：18:26 2026-03-26 HKT

中央紀委國家監委今日（26日）公布去年7月落馬的前寧夏回族自治區政府主席劉慧的罪狀，包括：

落實黨中央重大決策部署打折扣、搞變通，結交政治騙子，匿名誣告他人，大搞迷信活動；

接受可能影響公正執行公務的宴請，違規接受旅遊活動安排，特權思想嚴重，在生活保障上謀求特殊待遇；

不按規定報告個人有關事項，違規為他人在幹部選拔任用方面謀取利益並收受財物；違規收受禮品，利用職權長期無償接受勞務服務；

違規干預插手執紀執法活動，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在企業經營、工作安排等方面謀利，並非法收受巨額財物。

經中共中央批准，決定給予劉慧開除黨籍處分；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴。

66歲的劉慧是天津回族人，長期在寧夏工作，擔任過自治區民政廳廳長丶自治區政府副主席等。2013年，劉慧履新自治區政府主席，2016年任國家民族事務委員會黨組副書記（正部長級）。2022年，劉慧被增補為十三屆全國政協教科衛體委員會副主任。2025年7月，劉慧被查。

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