解放軍「機械狼群」巷戰片首公開 可語音遙控及手套操控｜有片

中國解放軍的單兵作戰能力或將迎來革命性突破。官媒中央電視台近日首度公開，由中國兵器工業集團自主研製的最新一代「機械狼群」，進行城市巷戰的實戰畫面。該批機械狼不僅機動性及智能大幅提升，更能搭載導彈、榴彈炮等重型武器，進行協同攻擊及自主瞄準，構建出「空地一體」的智能化作戰體系。

分工明確：偵察、打擊、保障

報道指，該批「機械狼群」根據任務性質，分為三種型號，並各自擁有代號：

「暗影」：負責前沿偵察，構建作戰地圖。

「浴血」：負責火力打擊，可搭載多種武器。

「極地」：負責後勤保障，為前線提供支援。

性能強悍：可負重25公斤 攀越障礙

與上一代相比，新一代「機械狼」在性能上有顯著飛躍。其最高時速可達15公里，能迅速穿梭於廢墟、山地等複雜地形；四肢關節擁有12個自由度，能模仿真狼的靈活步態。其電機功率亦大幅提升，即使在背負25公斤重物的情況下，仍能輕鬆跨越30厘米高的障礙物。

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智能協同：共享大腦 空地一體

「機械狼群」的最大突破在於其高度智能化及協同作戰能力。在作戰時，隊中每隻「機械狼」能實時共享感知資訊，形成「共享視野的大腦」，從而作出自主協作及判斷。

在模擬巷戰中，兩隻「暗影」機械狗率先抵達目標區，協同構建地圖並傳回指揮終端。指揮人員可透過該終端，統一調配地面上的「機械狼群」及空中的無人機，實現「空地一體」協同出擊。

武器多元：導彈步槍 精準打擊

負責打擊的「浴血」機械狗，可根據任務需要，更換不同的武器掛載，包括四聯裝微型導彈、榴彈發射器，以至191式自動步槍，形成輕重搭配、梯次銜接的火力體系。在實戰中，「浴血」能自主識別及瞄準目標，再由後方操作人員確認打擊。操作人員可透過語音、數據手套，甚至電子握把等多種方式下達指令，遙距操控「狼群」作戰，大幅提升單兵作戰效能。

