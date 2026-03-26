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中國航空發動機領域專家嚴紅病逝 年僅57歲 從事高超聲速科研

即時中國
更新時間：16:15 2026-03-26 HKT
發佈時間：16:15 2026-03-26 HKT

西北工業大學動力與能源學院今日（26日）發布訃告稱，中國航空發動機領域著名專家、西北工業大學動力與能源學院教授、博士生導師嚴紅女士，因病醫治無效，24日下午5時19分在江蘇省人民醫院逝世，享年57歲。

訃告介紹，嚴紅 1991年考入陝西的西北工業大學航天學院，先後獲學士、碩士、博士學位，隨後進入清華大學工程力學系開展博士後研究。

嚴紅病逝，年僅57歲。 西北工業大學新聞網
嚴紅病逝，年僅57歲。 西北工業大學新聞網

1999年至2005年，嚴紅在美國羅格斯大學機械與宇航工程系任助理研究教授，2005年至2010年任萊特州立大學機械與材料工程系研究教授，2010年12月起回母校西北工業大學動力與能源學院任教。

嚴紅長期從事超聲速/高超聲速流動控制機理、等離子體流動控制、計算流體力學等領域的教學和科研工作。

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