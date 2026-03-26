LV專櫃售假貨？ 福州女稱購4個名牌袋 驚悉全為膺品

國際名牌路易威登（LV）在內地捲入售假風波。福建福州一名徐姓女消費者聲稱，其在兩年間於當地兩間LV官方專門店先後購入的四個手袋，近日經第三方機構鑑定，竟全數證實為「非正品」，事件引發廣泛關注。福州市鼓樓區市場監督管理局已介入調查，惟事件目前陷入「羅生門」。

事主稱轉售始揭發 鑑定證非正貨

據內媒報道，事主徐女士於2022至2023年間，分別在福州大洋晶典及華潤萬象城的LV專門店，購入多個手袋。至近期，她打算將其中兩個手袋轉售予二手奢侈品店時，卻被告知疑似並非正貨。徐女士遂將其餘經同一途徑購買的另外兩個袋一併送檢。

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為核實真偽，徐女士將該四個手袋送往「中國檢驗認證集團」轄下機構進行鑑定。最終的鑑定報告顯示，送檢的四個樣品，其外觀細節特徵均不符合品牌方已售商品的標準，確認為「非正品」。

專櫃拒掃晶片查證 LV客服：無權回應

事件曝光後，其中一間涉事的大洋晶典LV專櫃現已結業。內媒陪同徐女士前往另一間位於華潤萬象城的LV專門店交涉，徐女士要求店員掃描其中一個內置晶片的手袋以核實資料，但遭對方拒絕。店員堅稱，門市不提供鑑定服務，並強調店內售出的商品均為正貨，相關銷售紀錄須由執法部門依法調取。

儘管徐女士能出示相關的購物單據，但由於手袋本身沒有與單據對應的獨立編碼，故暫時無法直接證實該批手袋確實由涉事專櫃售出。

事件引起網民熱議，有人質疑手袋是否被徐女士本人或其親友「掉包」。徐女士其後已公開否認存在任何掉包行為。

據悉，目前福州市市場監督管理局及LV官方均已介入處理。有相關人士透露，因顧客暫無法提供確切證明，以證實涉事手袋出自LV專櫃，各方仍在協調當中。LV客戶服務中心則對傳媒查詢表示，未獲授權就此事作出回應。

長沙女曾獲一賠三

事實上，LV的產品存在防偽漏洞早已不是新鮮事。2020年，長沙市民羅女士在當地國金中心LV專櫃購買了一個人民幣1.87萬元的手袋，經鑒定為非正品後訴至法院，最終獲得退一賠三的判決。法院指出，LV作為國際知名奢侈品牌，其收貨、售貨應有明確的出入庫清單和嚴格的管理流程，對售出商品的可識別性負有更大舉證責任。然而，涉訴門店無法提供相關證據，需承擔舉證不能的後果。不過LV否認指控已作出上訴。