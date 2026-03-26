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北京直擊︱中關村論壇開幕 多品牌機械人合作開「餐吧」︱有片

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更新時間：08:00 2026-03-26 HKT
發佈時間：08:00 2026-03-26 HKT

糖葫蘆現場串製，咖啡、飲料現點現調，沒有忙碌的服務員，只有7台形態各異的機械人……2026中關村論壇年會昨日在北京開幕，本屆論壇主打「科技辦會」，把最新科技成果融入論壇全場景。多個品牌機械人聯手打造的「機械人餐吧」，吸引大批嘉賓圍觀。

《星島》記者現場親測：掃碼點一份「拿鐵+糖火燒」，一台機械人迅速開始製作咖啡、取用小吃，另一台則跑腿配送，全程僅需3分鐘，沒有人工搭手，科技感拉滿。有多年參會經驗的行家笑著感慨道，「去年這些機械人是各玩各的，今年開始搭檔幹活了。」

2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝
2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝
2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝
2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝
2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝
2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝
2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝
2026中關村論壇年會昨日在北京開幕。楊浚源攝

機械人沖咖啡3分鐘完成

現場機械人歌舞表演同樣吸睛。當北京科企「靈心巧手」的機械人按下琴鍵，一首《北京歡迎你》旋律響起，另一家科企「銀河通用」機械人隨之舞動起來，手持葫蘆絲、嗩吶、平鼓等樂器的機械人，也同步合奏樂曲，默契十足。

今年論壇翻譯服務也同步升級，AI「翻譯官」的響應速度和譯文準確率顯著提升，語言也從中、英兩種拓展至8種。場館內，亮亮視野AR翻譯眼鏡吸引不少嘉賓試戴，其僅重49克，卻能實時翻譯100多種語言及方言。

AI「翻譯官」升級至8種語言

本屆論壇以「科技創新與產業創新深度融合」為主題，國務院副總理丁薛祥致辭稱，「十五五」時期將加快推進高水平科技自立自強，支持把京津冀國際科技創新中心建設成為世界重要科學中心、人才中心和創新高地。

駐京記者 楊浚源

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