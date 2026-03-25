信達證券｜研究所所長左前明猥褻下屬遭實名舉報 停職刑拘

內地信達證券傳出醜聞，一名女職員實名舉報研究所所長左前明出差上海期間猥褻。警方發布聲明，證實這名42歲所長已被刑拘。

左前明是信達證券研究所高管、能源首席分析師，在業內享有較高聲譽，曾多次獲得新財富最佳分析師獎項。而舉報人信達證券電力公用研究員唐嬋玉，是2023年畢業入職的年輕員工。

女下屬發長文描述左前明的惡行。

一份實名舉報材料25日在網上迅速傳播，唐公開指控左前明在24日晚上出差上海期間對其猥褻。受害人提到：「事發之前我一直堅定地認為他是一位德高望重、為人正直、愛惜下屬的好領導，這件事情給了我巨大的衝擊。」

根據指控，24日晚上飯局結束後，在返回酒店的車上，左前明以「你看起來很緊張，放輕鬆」為由先觸摸唐嬋玉的手，隨後逐漸觸及私密部位。唐當場推開並表現出驚恐，但左前明並未停止。

女下屬遭左前明猥褻，圖為報案回執。

到達酒店後，左前明在公開場合強行拉拽，要求唐「回我房間」。遭拒後，對方仍持續追趕、拉扯，還一度言語威脅說「不要緊張，打一針就好了」，令人極度不安。

酒店保安見義勇為，當場控制左前明，唐嬋玉逃至火鍋店求助報警。唐堅決表明「拒絕內部私了」，表示為防止類似事件發生，將全力配合警方調查並依法追責。

左前明是信達證券研究所高管、能源首席分析師。

3月25日，上海浦東公安發表警情通報，表示浦東公安分局濰坊新村派出所接獲相關報案，疑犯左某某（男，42歲）已被警方依法刑事拘留。

內地記者以投資者身份致電信達證券投資者熱線，相關工作人員表示，公司已關注到網傳情況，目前已暫停左前明一切工作，並啓動內部核查，同時將積極配合公安機關相關工作。

公開資料顯示，左前明從事煤炭及能源相關領域研究咨詢十餘年。他於2016年加入信達證券，2019年起負責大能源板塊研究，率領團隊獲得研究領域諸多獎項，被稱為「下礦百次的賣方分析師」。