「70後」顧軍被任命為遼寧副省長

來自上海官場的「70後」官員顧軍，今日（25日）履新被任命為遼寧省副省長。



《遼寧日報》報道，遼寧省人大常委會會議周三在省會瀋陽閉幕。會議決定任命顧軍為遼寧省政府副省長，決定接受單義辭去副省長職務的請求。



根據公開資料，顧軍生於1970年3月，籍貫上海，擁有工商管理碩士學歷，是一名工程師。



顧軍長期在上海市工作，曾任上海市人民政府副秘書長，市發展改革委黨組書記、主任，長三角生態綠色一體化發展示範區執行委員會黨組書記、主任等職。

遼寧省政府網站介紹，顧軍負責住房和城鄉建設、商務、外事、政務公開、大數據等方面工作；協助負責營商環境建設工作。

