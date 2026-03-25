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章冬梅獲任命為國務院港澳辦副主任

即時中國
更新時間：17:10 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:04 2026-03-25 HKT

官方今日（25日）公布，任命章冬梅（女）為國務院港澳事務辦公室副主任；任命楊偉群為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任。

現年58歲的章冬梅，北京市人，中國人民大學行政管理專業畢業，長期在北京市工作，曾任北京市東城區委宣傳部部長、西城區委組織部部長、西城區政協主席等職。

楊偉群任中央政府駐澳門聯絡辦公室副主任。
楊偉群任中央政府駐澳門聯絡辦公室副主任。

2021年9月起，章冬梅出任北京市人力資源和社會保障局黨組書記、局長；2023年10月任中華全國婦女聯合會副主席、書記處書記，晉升為副部級，直至此番履新。

接任澳門中聯辦副主任的楊偉群現年58歲，此前長期在商務部工作，曾任商務部亞洲司司長、人事司司長，2023年任國家國際發展合作署副署長，直至此番履新。

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