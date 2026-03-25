章冬梅獲任命為國務院港澳辦副主任
更新時間：17:10 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:04 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:04 2026-03-25 HKT
官方今日（25日）公布，任命章冬梅（女）為國務院港澳事務辦公室副主任；任命楊偉群為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室副主任。
現年58歲的章冬梅，北京市人，中國人民大學行政管理專業畢業，長期在北京市工作，曾任北京市東城區委宣傳部部長、西城區委組織部部長、西城區政協主席等職。
2021年9月起，章冬梅出任北京市人力資源和社會保障局黨組書記、局長；2023年10月任中華全國婦女聯合會副主席、書記處書記，晉升為副部級，直至此番履新。
接任澳門中聯辦副主任的楊偉群現年58歲，此前長期在商務部工作，曾任商務部亞洲司司長、人事司司長，2023年任國家國際發展合作署副署長，直至此番履新。
最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
2026-03-24 15:29 HKT
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
2026-03-24 15:48 HKT
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
2026-03-24 13:28 HKT
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
2026-03-24 13:25 HKT