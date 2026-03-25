爭路爆衝突情緒失控 河南漢「飛身插水式頭槌」狂撼對方車頭｜有片

內地近日發生一宗令人咋舌的道路糾紛。在河南開封，一名私家車司機疑因駛經窄路時與人爭執，竟情緒失控，多次飛身以自己的頭部猛烈撞向對方車輛的車頭，瘋狂行徑嚇壞途人，對方車內的幼童亦嚇至受驚大哭。

事發於上周六（23日），地點為開封市夷山大街與漢興路交界。據現場目擊者稱，該路段因進行工程而收窄，車輛通行需互相禮讓。當時，一輛白色私家車停於路中心，阻礙後方一輛黑色商務車前行。商務車司機上前要求對方移車，雙方隨即爆發激烈口角。

相關新聞：西安「白牌車」劏客不成 惱羞成怒開車撞人後逃逸｜有片

相關新聞：廣場舞噪音擾生意屢勸無效 武漢火鍋店老闆持刀傷兩人

爭執期間，該名白色私家車司機情緒突然失控，脫去外套後，竟施展「鐵頭功」，助跑「飛身插水式頭槌」猛力撞向黑色商務車的車頭。在短短時間內，他反覆撞擊四至五次，力度之大令商務車亦為之震動。即使多次因用力過猛而跌倒在地，該男子仍未罷休，「起死回生」後繼續其瘋狂舉動。

這突如其來的暴力場面，令對方車內一名幼童飽受驚嚇，當場嚎啕大哭。在場的其他路人亦被其行徑嚇倒，紛紛退避，無人敢上前勸阻。

損己不益人 面臨行拘刑罰

據悉，該名「鐵頭功」男子其後因頭部受傷，狀甚虛弱，最終由接報到場的救護人員送院治理。當地金明池派出所工作人員證實已接獲報案，並表示將會依法規處理事件，惟未有透露更多詳情。

事件的影片在網上廣傳後，引發熱烈討論。不少網民批評該名男子的行為極度愚蠢及不負責任，認為一宗輕微的道路摩擦，根本無需以如此極端的方式解決，其應激行徑不但令自己受傷，更對他人財產造成損害，同時亦可能為受驚的幼童留下心理陰影。有法律界人士指出，若其行為導致對方車輛損毀金額達到法定標準，該男子或已涉嫌觸犯故意毀壞財物罪或尋釁滋事罪，可能面臨行政拘留甚至刑事處罰。