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兩日本人涉藏毒廣州機場被捕 傳為東京知名陪酒女與牛郎男友

即時中國
更新時間：11:55 2026-03-26 HKT
發佈時間：11:55 2026-03-26 HKT

兩名日本公民今年1月初，經廣州白雲國際機場入境時，被海關人員搜出藏有毒品，當場被中國當局拘留。事件近日
在日本網絡引發震盪，網上瘋傳其中一名被捕者，極可能是在當地赫赫有名的「陪酒界灰姑娘」、六本木頂級紅牌女公關瑪麗安（Marianne），其同行被捕的男友則據報為一名男公關（俗稱牛郎）。

日媒證實兩人被捕 領事館已介入

綜合日本媒體報道，事發於今年1月2日，該兩名日本公民由廣州入境時，被海關截查並搜出毒品。日本駐廣州總領事館於事發三日後（1月5日）接獲中方通知，證實事件並已派員與兩名涉案公民會面，提供所需領事協助。

據悉，其中一名涉案日本人目前已獲准保釋，外界盛傳該人正是瑪麗安；但其男友則仍然被扣留，正接受當局進一步調查。根據中國刑法，走私、販賣、運輸、製造毒品，最高可被判處無期徒刑甚至死刑，兩人恐面臨嚴厲的法律制裁。

棄高薪厚職轉行 半年成業界頂流

被捕傳聞令瑪麗安的傳奇經歷再度成為焦點。據報，瑪麗安原任職於日本知名大企業，因嚮往陪酒行業的璀璨生活，毅然辭職轉行。憑藉其出色交際手腕及過人魅力，她僅花半年時間，便一躍成為東京六本木著名夜店「JUNGLE TOKYO」的頂級紅牌，其故事一度被網民封為「陪酒界灰姑娘」的勵志典範。

傳沉迷男色染毒癮 事業急轉直下

然而，在事業如日方中之際，瑪麗安的精神狀況據傳每況愈下。有消息指她其後不僅沉迷光顧男公關夜店，更因此染上毒癮，導致事業走樣。近期日本社交平台X（前稱Twitter）瘋傳其因攜帶毒品入境中國而被捕的消息，而她本人社交媒體帳號的更新時間，亦恰好停留在相關傳聞出現的時間點，令傳言更添幾分可信性。

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