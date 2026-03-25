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高鐵月台「煙民」惹眾怒 乘客投訴竟獲派口罩

即時中國
更新時間：12:30 2026-03-25 HKT
發佈時間：12:30 2026-03-25 HKT

內地高鐵的禁煙管理問題再次引起關注。一名女乘客近日搭乘由濟南開往北京的高鐵時，在月台排隊期間，不滿有男子於車門口公然吸煙，導致煙霧吹向其他乘客。該乘客投訴後，列車職員竟以派發口罩作為處理方式，令其倍感無奈，並促請當局應效法機場，實施更嚴格的全面禁煙措施。

乘務員管不了

事發於上周六（23日），杜姓女乘客準備登上G668次列車時，目睹一名男子站在車門口位置吸煙，濃烈二手煙直接飄向正在排隊上車的乘客。杜女士與該名吸煙男子理論不果後，登車並透過座位上的二維碼（QR Code）作出投訴。

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女子發帖稱找高鐵乘務員投訴一名男子在列車門口抽煙，卻被發了一個口罩。
女子發帖稱找高鐵乘務員投訴一名男子在列車門口抽煙，卻被發了一個口罩。

據杜女士憶述，先後有兩名列車乘務員前來處理。首名乘務員表示，他們的管轄範圍僅限於車廂內部，月台上的事務應由車站管理，故無法處理在車外吸煙的行為。其後，第二名乘務員前來，並未對吸煙男子採取任何行動，反而向杜女士提供一個口罩。

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高鐵月台禁煙管理問題再次引起關注。 資料圖
高鐵月台禁煙管理問題再次引起關注。 資料圖

杜女士表示，雖然乘務員的態度良好，但對其處理手法感到十分無語。她認為，這種處理方式變相縱容了吸煙行為，未能從根本解決問題。她強烈建議，高鐵及火車站應參照機場的嚴格標準，禁止攜帶打火機並實施全面禁煙，以保障所有乘客的健康及權益。
 

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