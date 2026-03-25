紮帶逃生｜廣州男跟風挑戰被困嗌救命 外賣員聞聲報警消防破門施救

近期，內地網絡興起一股「紮帶逃生」挑戰熱潮，參與者以紮帶捆綁身體，再嘗試自行掙脫。國家消防救援局周二（24日）發布一宗警示個案，廣州一名男子一時興起跟風挑戰，不慎被困家中，幸得外賣速遞員路過聽到呼救聲後及時報警，消防人員到場破門將其救出，事件中男子並無大礙。

裹被漁網紮帶固定

事發於廣東廣州花都區，一名外賣速遞員在送餐途中，意外聽到一戶居民家中傳出呼救聲。基於人身安全考慮，該速遞員隨即報警求助。

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轄區消防員接報後迅速趕抵現場，發現涉事單位房門緊鎖。在聯繫鎖匠協助開鎖後，眾人進入屋內，赫然發現一名男子躺臥於床上，全身被棉被及漁網層層包裹，並以多條紮帶牢牢捆綁，完全動彈不得。當時該男子已滿頭大汗，顯得焦躁不安。

消防人員即時利用剪刀剪斷男子身上的所有紮帶，並清理覆蓋在其身上的雜物，終將其解困。由於救援及時，該男子身體並無大礙。

經詢問了解，該男子坦承因模仿網上流行的「紮帶逃生」挑戰，希望體驗「逃生快感」，惟不慎被困。消防部門提醒，此類挑戰已非個別事件，此前亦有不少網民因盲目跟風而遇險。

消防部門嚴正呼籲公眾，無論嘗試任何新事物，均應以人身安全為首要考量，切勿將自己置於險境。對於網絡上各式各樣的新奇挑戰，市民應充分評估潛在風險，切忌盲目模仿，以免造成不必要的傷害。