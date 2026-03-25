中國觀察：每當變幻時 又見桑切斯

西班牙首相桑切斯又要來華了，根據外媒報道，日子應該是4月13日至15日，是他4年內的第四次，看來要比美國總統特朗普期待已久、但不斷推遲的訪華行程，還要早到一步。

桑切斯上次訪華是去年4月，正值特朗普向全球發動「對等關稅」戰，桑切斯成為當時首位來華的歐洲領導人。如今，特朗普向伊朗發動攻擊，桑切斯又很可能成為中東戰事爆發後首位來華的歐洲領袖。更特別的是，他此次將帶着「反戰首相」的光環來。

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伊朗將西班牙首相反戰言論貼上導彈。 Tasnim News Agency

美以聯手對伊動武，特朗普極力拉攏歐洲盟友「站隊」，逐個施壓讓大家一起助陣。就在其他歐洲國家還在左右搖擺、不敢吭聲時，桑切斯直接公開怒批美以的軍事行動「非法且毫無道理」，乾脆利落地和美國劃清界線，一下子成為歐洲首個敢公開叫板特朗普的「反戰」領袖，也為他這次訪華埋下關鍵伏筆。

其實這不是桑切斯一時衝動，而是歐洲越來越想「自己做主」的真實寫照。從關稅戰到中東戰火，歐美之間的裂痕越來越深。特朗普的單邊主義，早就讓盟友們怨聲載道，桑切斯這趟訪華，說白了就是西班牙在亂局中「找靠山、謀平衡」的聰明一步。

桑切斯於2023年3月、2024年9月、2025年4月連續三次訪華。習近平主席同桑切斯的三次會晤中，都用「戰略定力」希冀中西關係。 新華社

桑切斯去年訪華時與國家主席習近平會晤，雙方共同表達了反對單邊主義和保護主義的堅決立場，炮轟美國的關稅戰。如今中東戰火延燒，相信中西兩國也會藉着此訪，共同表達對美國霸權窮兵黷武的批判。

近年，中西兩國高層互動頻繁。去年11月，西班牙國王費利佩六世到訪中國，習近平當時表示，中方願與西班牙一道，攜手打造「更有戰略定力、更富發展活力、更具國際影響力」的全面戰略夥伴關係，兩國元首共同見證簽署經貿、科技、教育等領域10份合作文件，西班牙已然成為中國在歐洲最堅實的夥伴之一。

紀曉華