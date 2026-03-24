上海迪士尼︱「米妮蒸包」賣¥70掀熱議 網民：鑲金？

到遊客區或主題公園，食物價錢都相應比市面昂貴。近日，有遊客在上海迪士尼樂園內購買了一款標價為70元（人民幣‧下同）的「米妮蒸包」，隨即引發網絡熱議。據網民貼出購買影片顯示，該款包點為米妮卡通造型，每個包子旁搭配有一些薯片。

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不少消費者認為，70元的定價遠超普通包子，甚至高於高檔茶餐廳的點心價格，有網民調侃：「鑲金包子」、「不愧是迪士尼，包子都這麼有魔法」。

但亦有網民提出相反意見，認為該價格是在為IP造型買單，「在迪士尼吃的不僅是食物，更是氛圍和沉浸感。」

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內地「大象新聞」周二（24日）報道，記上海迪士尼樂園工作人員表示，食物為上海迪士尼樂園十周年限定套餐中的一款，包含一個米妮造型的包點和少量薯片，「這個價格是樂園統一定價。若認為定價過高，將會把您的建議內部反饋給定價部門。」