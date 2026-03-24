東莞少女頸痛一周求醫 驚揭胃癌末期癌細胞已全身擴散

廣東東莞一名年僅20歲的年輕女子，近日因左邊頸部無故出現腫塊並感疼痛，求醫檢查後，竟被確診患上胃癌末期，且癌細胞已擴散至全身。醫生指出，該名患者幾乎沒有任何典型的胃部不適症狀，情況極為罕見，事件凸顯了胃癌早期病徵的隱匿性，以及對年輕族群響起的健康警號。

頸部腫塊原是癌細胞轉移

據內地媒體報導，該名女子約於一星期前，感覺左邊頸部疼痛不適，並觸摸到一個約雞蛋大小的腫塊。腫塊有按壓痛，但表面並無紅腫，她亦沒有出現腹痛、腹脹、發燒等常見病徵，食慾和排便均一切正常。由於情況未有改善，她遂前往東莞市人民醫院求醫。

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41 6 24 95 手機看 元寶·新聞妹元寶·新聞妹 元寶·新聞妹 20多歲女生脖子疼1周，左頸部有約雞蛋大小腫物，竟查出胃癌且全身轉移。 unsplash/示意圖

醫生最初亦以為只是一般的淋巴發炎，但經過胃鏡及頸部淋巴結穿刺病理檢查後，得出的結果卻令人震驚。報告證實，該女子患上的是「低分化腺癌」合併「印戒細胞癌」，屬於惡性程度極高、極易在早期發生轉移的癌症類型。

醫生解釋，其頸部的腫塊，實為胃部癌細胞經由淋巴系統，轉移至左邊鎖骨上方的淋巴結（醫學上稱為「維爾肖淋巴結」，Virchow's node），腫大的淋巴結壓迫到周邊神經，因而產生疼痛感。這並非單純的局部發炎，而是癌細胞已全身擴散的警號。

醫生：警惕小胃病拖成大病

由於癌細胞已經全身轉移，該名年輕患者已錯過手術切除的最佳時機，預後情況並不樂觀。目前，她只能接受放射治療、化學治療或免疫治療等方式，以求控制病情，延長生命。

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負責診治的醫生指出，像這種以頸部淋巴結腫大為首發症狀的胃癌個案，在臨床上相當罕見，其不具典型性的症狀，極容易令患者，甚至醫護人員掉以輕心，誤判為普通的炎症問題。

醫學界藉此提醒公眾，約有八成的早期胃癌患者，幾乎沒有任何明顯症狀，或僅出現腹脹、背痛等輕微不適，極容易被忽視。胃癌已非中老年人的「專利」，近年在內地的年輕族群中，發病率有明顯上升的趨勢。醫生強烈建議，屬於高危族群（如有家族病史、幽門螺旋菌感染者等）的人士，應由30歲起便定期接受胃鏡篩檢；而一般大眾亦應在40歲起考慮進行檢查，以便能及早發現、及早治療，大大提高治癒的機會。

