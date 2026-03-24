Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東莞少女頸痛一周求醫 驚揭胃癌末期癌細胞已全身擴散

即時中國
更新時間：19:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：19:00 2026-03-24 HKT

廣東東莞一名年僅20歲的年輕女子，近日因左邊頸部無故出現腫塊並感疼痛，求醫檢查後，竟被確診患上胃癌末期，且癌細胞已擴散至全身。醫生指出，該名患者幾乎沒有任何典型的胃部不適症狀，情況極為罕見，事件凸顯了胃癌早期病徵的隱匿性，以及對年輕族群響起的健康警號。

頸部腫塊原是癌細胞轉移

據內地媒體報導，該名女子約於一星期前，感覺左邊頸部疼痛不適，並觸摸到一個約雞蛋大小的腫塊。腫塊有按壓痛，但表面並無紅腫，她亦沒有出現腹痛、腹脹、發燒等常見病徵，食慾和排便均一切正常。由於情況未有改善，她遂前往東莞市人民醫院求醫。

相關新聞：重度憂鬱｜廣東27歲女胃萎縮過世 臨終體重僅剩17kg

41 6 24 95 手機看 元寶·新聞妹元寶·新聞妹 元寶·新聞妹 20多歲女生脖子疼1周，左頸部有約雞蛋大小腫物，竟查出胃癌且全身轉移。 unsplash/示意圖
41 6 24 95 手機看 元寶·新聞妹元寶·新聞妹 元寶·新聞妹 20多歲女生脖子疼1周，左頸部有約雞蛋大小腫物，竟查出胃癌且全身轉移。 unsplash/示意圖

醫生最初亦以為只是一般的淋巴發炎，但經過胃鏡及頸部淋巴結穿刺病理檢查後，得出的結果卻令人震驚。報告證實，該女子患上的是「低分化腺癌」合併「印戒細胞癌」，屬於惡性程度極高、極易在早期發生轉移的癌症類型。

醫生解釋，其頸部的腫塊，實為胃部癌細胞經由淋巴系統，轉移至左邊鎖骨上方的淋巴結（醫學上稱為「維爾肖淋巴結」，Virchow's node），腫大的淋巴結壓迫到周邊神經，因而產生疼痛感。這並非單純的局部發炎，而是癌細胞已全身擴散的警號。

醫生：警惕小胃病拖成大病

由於癌細胞已經全身轉移，該名年輕患者已錯過手術切除的最佳時機，預後情況並不樂觀。目前，她只能接受放射治療、化學治療或免疫治療等方式，以求控制病情，延長生命。

相關新聞：索命串串香︱河南24歲女患末期胃癌 醫生：兩年來幾乎每日食︱有片

負責診治的醫生指出，像這種以頸部淋巴結腫大為首發症狀的胃癌個案，在臨床上相當罕見，其不具典型性的症狀，極容易令患者，甚至醫護人員掉以輕心，誤判為普通的炎症問題。

醫學界藉此提醒公眾，約有八成的早期胃癌患者，幾乎沒有任何明顯症狀，或僅出現腹脹、背痛等輕微不適，極容易被忽視。胃癌已非中老年人的「專利」，近年在內地的年輕族群中，發病率有明顯上升的趨勢。醫生強烈建議，屬於高危族群（如有家族病史、幽門螺旋菌感染者等）的人士，應由30歲起便定期接受胃鏡篩檢；而一般大眾亦應在40歲起考慮進行檢查，以便能及早發現、及早治療，大大提高治癒的機會。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為財富自由下新定義｜Juicy叮
月入逾$5萬已婚港男 享受不求上進生活 準時放工食兩餸飯 講金句為「財富自由」下新定義｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
4小時前
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
海港酒家晚市大劈價！爵士湯/燒鵝/龍躉$68 全線4分店星期一至五供應
飲食
6小時前
宏福苑聽證會︱第三日聆訊進行 3名宏福苑居民將以證人身份作供
宏福苑聽證會︱宏福苑女證人憶述逃生經過四度落淚 冀能將真相呈現︱持續更新
社會
8小時前
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
特朗普再引股市震盪 發帖前突現47億異常期貨大單 交易員怒轟：有人瞬間暴富
股市
9小時前
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
蕭芳芳前夫秦祥林移美後罕曝光 身材發福頭髮全白仍有型 一代小生曾跟林青霞訂婚
影視圈
10小時前
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
42歲前港姐關伊彤親證離婚結束14年婚姻 被嘲「乜水」霸氣反擊：唔知就唔使留言
影視圈
8小時前
男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆 推介7大軟便通便食物
男子大便太用力竟猝死在馬桶上 揭4大奪命先兆 推介7大軟便通便食物
保健養生
7小時前
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
2026-03-23 10:58 HKT
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
港人花逾400萬建澳洲新屋 融入日系美學 特設「落塵區」讓當地人除鞋
家居裝修
13小時前