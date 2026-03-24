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四川發現世界第二大輕稀土礦 現代高端工業不可或缺

即時中國
更新時間：14:41 2026-03-24 HKT
發佈時間：14:41 2026-03-24 HKT

自然資源部消息稱，中國新一輪找礦突破戰略行動取得新成果。在四川省冕寧縣犛牛坪礦區，發現世界第二大輕稀土礦。

據介紹，在當地稀土礦資源儲量核實勘查項目中，發現新增資源量為966.56萬噸的稀土氧化物，增儲超過300%，是全球在產稀土礦山資源儲量世界第二。稀土氧化物廣泛應用於磁性材料、熒光材料等領域，是現代工業、高端製造不可或缺的元素。

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稀土相關物項具有軍民兩用屬性，是國家戰略資源。 新華社
稀土相關物項具有軍民兩用屬性，是國家戰略資源。 新華社

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除了稀土氧化物，該礦區還發現新增伴生資源螢石2713.5萬噸、重晶石3722.8萬噸，均達到超大型規模。

極目新聞引述專家稱，犛牛坪螢石、重晶石均為稀土礦伴生礦產。螢石又稱氟石，主要成分是氟化鈣，作為不可再生資源，螢石是工業氟元素的來源，對新興產業、未來產業至關重要。

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