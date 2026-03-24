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夏季達沃斯論壇將於6月23日至25日在大連舉行

即時中國
更新時間：15:00 2026-03-24 HKT
發佈時間：15:00 2026-03-24 HKT

新華社報道，2026大連夏季達沃斯論壇媒體吹風會周二（24日）在大連舉行，會上透露世界經濟論壇第十七屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）將於6月23日至25日在大連主辦。

本屆年會的主題為「規模化創新」，預計將有1500餘位來自商界、政界、社會組織、學術界的嘉賓參加。年會將重點探討如何透過強化製度建設、增加資本流動和實施前瞻性政策，將創新和科技潛力轉化為經濟進步、企業發展和就業機會。

中國經濟下一階段發展模式成討論議題

本屆年會議程將圍繞著如何在不斷變化的貿易和產業格局中尋求繁榮？如何洞察中國經濟下一階段的發展軌跡？如何利用科技產出實際經濟效益？如何讓成長為下一代創造就業與機會？如何讓能源與氣候轉型成為競爭力來源？等五大議題展開討論。

去年的夏季達沃斯論壇6月24日至26日在天津舉行，探討「解讀全球經濟」「中國展望」「劇變中的產業」「投資人類與地球」「新能源與材料」五大議題。

總理李強去年在論壇開幕式致詞時說，國際經貿格局正發生深刻變化，在變局中的國際經貿合作更需建設性行動，即主動採取更多務實舉措，維護自由貿易和多邊主義，促進世界經濟穩定發展。

他建議可從三方面增進國際經貿合作，即在平等協商中解決矛盾分歧、 在互惠合作中維護共同利益和在拓展增量中實現相互成就。

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