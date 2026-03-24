西安景區亂拋垃圾推撞義工 惡遊客被罰兼公開道歉｜有片

西安秦嶺子午峪景區日前發生一宗遊客亂拋垃圾，並與勸阻的環保義工發生衝突的事件。其中一名男子態度囂張，更出手推撞義工。過程被拍下並在網上瘋傳，引發公眾嘩然。西安市秦嶺生態環境保護管理局今日（24日）發出通報，澄清兩名涉事男子均非公職人員，並已受罰及公開道歉。

囂張言論惹眾怒

事發於本月22日下午約2時，一名韓姓義工正在子午峪參與「清山活動」期間，發現張姓男遊客隨手將飲品膠樽丟棄在地上。當韓姓義工上前勸阻時，與張某同行的焦姓男子非但未有理會，反而態度蠻橫，言辭囂張，並出手推撞義工。

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義工將整個過程拍攝成短片並上載至社交媒體，影片隨即被廣泛傳播，片中焦姓男子的惡劣態度激起網民公憤，並有人質疑其公職人員的身份。

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當局澄清非公職人員

事件引起官方高度關注。西安市秦嶺生態環境保護管理局聯同公安等部門迅速展開核查。經查證後，當局今日作出澄清，指網民口中的「眼鏡哥」、即態度囂張的焦姓男子，現年34歲，為一名醫療器械推銷員；而亂拋垃圾的45歲張姓男子，則為一名超市員工。通報強調，兩人均非公職人員。

當局表示，已對兩名涉事者進行嚴肅的批評教育，而長安區城市管理部門亦已依法對張某亂拋垃圾的行為作出行政處罰。

通報同時公布了兩名涉事人員的公開道歉影片。兩人均在片中表示對自己的行為深感自責與羞恥，並向廣大網民誠懇道歉，懇請大家原諒。