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港珠澳大橋｜走私集團深夜闖關 4男女「人肉運碟」被識破｜有片

即時中國
更新時間：11:22 2026-03-24 HKT
發佈時間：11:18 2026-03-24 HKT

港珠澳大橋珠海口岸日前上演一幕「人肉運碟」走私案。拱北海關關員於本月4日凌晨，憑著銳利的觀察力，連續查獲四名男女利用身體綁藏方式，企圖走私大批電子遊戲光碟及遊戲卡入境，合共起出2,150件，涉案四人為同一走私集團成員。

男女分批闖關 步姿僵硬惹疑

事發於3月4日凌晨約1時，港珠澳大橋海關關員在珠海公路口岸的入境隨車旅客驗放廳執勤時，發現兩名選擇「綠色通道」（無申報通道）過關的男子神色緊張，步姿異常僵硬，遂將其截停作進一步檢查。

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經查，關員分別在兩名男子的腰腹及腿部等位置，發現用保鮮紙緊緊纏繞的大量遊戲光碟與遊戲卡，數量分別為584張及468張。

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集團式犯案 總值逾2000件

僅約20分鐘後，關員在同一地點再以類似手法，截查另外兩名形跡可疑的女子，並同樣在二人身上起出分別568張及530張，以相同方式綁藏的走私遊戲產品。

經現場關員盤問後，證實該四名涉案男女屬同一走私集團。他們企圖利用深夜時分，以化整為零、分散行動的方式，混雜在一般過境旅客當中蒙混過關，以逃避海關的監管，但最終仍難逃法網。

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