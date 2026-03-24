西安「白牌車」劏客不成 惱羞成怒開車撞人後逃逸｜有片

西安市日前發生一宗涉及非法營運車輛（俗稱「白牌車」）的嚴重衝突事件。一名「白牌車」司機因濫收車資與遊客爭執，竟在遊客倚靠車頭理論時，突然開車將其推行十多米撞倒並逃離現場。當地警方已介入調查，並對涉案司機採取刑事強制措施。

5公里路程索價77元 遊客拒付爆爭執

事主羅姓遊客向內地傳媒憶述，他與三名友人在3月20日晚於西安著名景點「大唐不夜城」附近，誤登一輛亮著「空車」標誌的私家車。他們原擬前往約5.6公里外的一間食店，惟上車後發現該車並無安裝正規的計程錶，司機僅以手機程式計價，且跳錶速度異常地快。

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抵達目的地後，司機索取高達77元人民幣的車資。羅先生一行人當即提出質疑，並向附近正規的士司機查詢，得悉正常收費僅約20元。他們於是支付40元車資，但遭司機下車阻止離開，雙方隨即爆發激烈爭執。

遊客倚車頭理論 司機竟開車撞人逃去

羅先生等人遂提出報警處理。司機一度情緒激動，其後雖改口稱不再追究車資，但羅先生堅持要報警徹查，並要求司機出示營運證件。

不料，當司機返回車上後，在未有任何警示下，直接加速駛離。當時正倚靠在車頭引擎蓋上的羅先生，被車輛猛力向前推行十多米後，再被甩到路面受傷。他憶述，司機駕車衝撞及逃離時「沒有絲毫猶豫」。

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警方列刑事案調查 涉非法營運另案處理

事發後，一名熱心車主主動提供了其行車記錄儀拍攝到的事發經過片段。羅先生隨即報案，並往醫院驗傷。醫院的診斷證明顯示，他有輕度閉合性顱腦損傷，右足踝、雙膝及左肘部等多處軟組織亦有擦挫傷。

西安市公安局雁塔分局於22日發出通報，指52歲的鍾姓男司機因車資問題與乘客發生爭執，並在明知對方倚靠車頭的情況下，仍強行駕車駛離，導致對方受傷，造成惡劣社會影響。警方已根據《刑法》相關規定，對鍾某採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。至於其涉及的非法營運線索，則已轉交相關部門跟進調查。

