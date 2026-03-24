重病少女地鐵吐血 脫衣抹淨血跡感動全城

重慶一名身患重病的22歲女子，日前在搭乘地鐵期間突然吐血，染污車廂地板。她其後竟拖著病弱之軀，毅然脫下自己的外套將血跡擦乾。這一幕被同車乘客拍下並上傳網絡，其堅毅與公德心令無數網民為之動容。據悉，該女子名為胡心瑤，長年受罕見病折磨，事發當日更再次接獲醫院發出的病危通知書。

病軀虛弱堅持清理免礙他人

事發於3月23日，網上流傳的影片顯示，一名面色蒼白的年輕女子虛弱地蹲在地板上，用一件白色外套仔細擦拭地上的血跡，期間因體力不支，不時需要稍作休息。

拍攝並發布影片的網民寫道：「當時周圍的乘客都被嚇到，但女孩在身體極度不適的情況下，仍然堅持用自己的衣服清除地面的血跡，避免影響乘車環境。」事件曝光後，有網民認出片中主角是重慶市墊江縣的重病患者胡心瑤。

男友病逝更添悲情

據內地媒體過往報道，胡心瑤於2018年確診患上罕見的「ANCA相關性血管炎」，其後惡化為腎衰竭，需頻繁進出醫院。她長期受肺部感染、心力衰竭及消化道出血等多種併發症困擾，僅在2025年便收到數十張病危通知書。

胡心瑤的人生故事充滿波折，她曾因病情嚴重，兩度拒絕男友求婚。詎料，其男友去年卻因重病不幸先她而去，臨終前仍不忘託人轉交5萬元人民幣，以助她治病。為感謝鄉親的資助，胡心瑤去年9月曾在家鄉設宴，答謝村民的照顧，並囑託鄉親在她身故後，能多加關照其年邁的父母。

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經濟拮据難系統治療

胡心瑤事後接受內地傳媒訪問時證實，片中人確是自己。她表示，近期病情加劇，因消化道出血，當日乘搭地鐵前往醫院輸液途中，已預感會吐血，其後果然忍不住吐在車廂地板上。

「如果不處理，別人一踩，會把地板弄得很髒，也會沾到別人的鞋子上。」她憶述，當時手邊沒有紙巾，情急之下便脫下外套擦拭，未料會被拍下。她不無惋惜地說：「那是我最喜歡的一件衣服，但以後不能要了，血跡洗不掉。」

她透露，事發當日，她又在醫院收到一張病危通知書，今年以來已收到十多張。由於父母年邁，曾任護士的她只能獨力照顧自己。因經濟困難，她無法住院接受系統性治療，每次只能到急症科作應急處理。她希望能轉到更好的醫院求醫，惟條件所限，暫時未能如願。

