姚晨「官宣」離婚惹議 官媒點名批評濫用權威詞彙

內地著名女星姚晨日前宣布離婚，並以「官宣」一詞形容，引發輿論熱議。官方媒體《人民網》近日發表評論文章，點名批評姚晨，指娛樂圈濫用具官方權威性的詞彙，將明星私事包裝成公共議題以博取網絡流量。

斥將私事包裝成「偽事件」

《人民網》該篇題為《三評「所謂官宣」之一》的文章指出，現時網絡上頻繁出現的「官宣」，多數並非關乎公眾利益的事件，而是為製造輿論話題而刻意為之的「偽事件」。文章批評，此類操作披著「真實發生」的外衣，核心目的在於博取公眾注意力，最終成為被刻意放大及消費的輿論產品。

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文章認為，更值得警惕的是「官宣」一詞的語義被嚴重扭曲。該詞本為黨政機關、國家部門發布重要政務信息的專屬公文用語，帶有嚴肅、權威及正式的屬性，如今卻被肆意套用在明星婚戀、網紅私生活及商業代言等私人領域，淪為部分群體放大個人聲量、收割流量紅利的工具。

點名姚晨浪費公共資源

文章直接點名姚晨離婚一事，指出離婚純屬個人私事，不屬公眾知情權範圍，並無義務在社交平台公開，更不應借用「官宣」這一具有公共及權威性的詞彙。

評論最後總結，此舉刻意公開後引發網絡熱搜及輿論狂歡，令公眾被動捲入流量的洪流之中，既浪費了公共資源，亦破壞了正常的資訊傳播生態。