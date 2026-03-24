中國觀察：AI重塑就業格局 擺上頂層議事日程

世界邁入人工智能時代，全球民眾既亢奮又焦慮，不禁要問「我的工作會被AI取代嗎？」但AI決不是洪水猛獸，而是可控、可善用的戰略技術，只要防範好風險，就能搶抓機遇，創造新的職位及經濟增長點。

近期，國務院副總理丁薛祥在全國高校畢業生就業創業工作視頻會議上發表講話，中央財辦副主任韓文秀在中國發展高層論壇的發言，以及新華社「十五五」政論，三者均提到新一輪科技革命議題，清晰傳遞出中國官方已將AI衝擊就業問題等正式擺上議程。

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人工智能時代來臨，全球民眾不禁要問「我的工作會被AI取代嗎？」。美聯社

丁薛祥在講話中強調，畢業生就業是「家事國事」，要「全力穩定和擴大就業規模，堅持投資於物與投資於人緊密結合」，並特別指出，面對新一波科技革命到來，必須「加強就業能力培訓和實習實訓，幫助畢業生優化知識和技能結構」。

中國發展高層論壇年會前日於北京登場，韓文秀坦言，面臨人工智能時代無所不在的衝擊和滲透，官方將全方位加以應對。他說：「我們要順勢而為，全方位加以應對，堅持科技向善，促進高質量充分就業，優化收入分配結構，健全社會保障體系，促進社會公平正義，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。」

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新華社早前的「十五五」政論文章也提到就業挑戰的嚴峻性，警示：「在新一輪科技革命和產業變革影響下，傳統行業用工需求萎縮，結構性就業矛盾凸顯；傳統產業和新興產業領域收入差距呈逐步拉大之勢，對縮小收入差距提出新挑戰。」

三者講話相互呼應，彰顯官方對AI就業衝擊的全面認知與主動，也回應了社會對AI的集體焦慮。面對全球AI競賽加速，科技自立自強已成為中國未來發展的必然方向，如何讓AI革命真正造福全體人民，而非加劇分化、拉大差距，將是官方要考量的重要命題。

紀曉華

