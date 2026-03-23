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人機共跑｜北京4月中再辦人形機械人半馬　香港隊伍首次參加

即時中國
更新時間：22:23 2026-03-23 HKT
發佈時間：22:23 2026-03-23 HKT

第二屆北京亦莊人形機械人半程馬拉松和世界人形機械人運動會將於4月19日舉行，今年有逾百機械人隊伍報名半馬，參賽數量按年升近5倍，當中包括香港的隊伍。

北京市政府23日介紹賽事情況，自本月3日開始報名以來，共收到逾百支參賽隊伍報名，包括80多支企業賽隊、20多支高校及訓練營隊伍；共26個品牌、300多台人形機械人參與。參賽隊伍數量實現近5倍增長，參與範圍從5省擴大至13省，當中包括香港參賽隊伍。

2025北京亦莊人形機械人半馬比賽，天工隊選手天工Ultra（左三）衝向終點。 新華社
2025北京亦莊人形機械人半馬比賽，天工隊選手天工Ultra（左三）衝向終點。 新華社

北京亦莊人形機械人半程馬拉松是全球首個「人機共跑」的半馬賽事，機械人將與人類同時鳴槍起跑。目前，人類報名數量已經超過3.2萬人，再度刷新歷史紀錄。

北京市經濟和信息化局副局長劉維亮表示，近年大模型和具身智能技術發展迅速，當局已強化政策與資金保障，設立總規模1000億元（人民幣，下同）的政府投資基金，加大對於以人形機械人為代表的未來產業領域開展投資。他相信，今年是人形機械人加快場景應用落地，以及推動實現量產的關鍵一年。

此前，宇樹科技創始人王興興預計，今年內中國人形機械人將超越短跑名將、「牙買加閃電」保特，百米衝刺跑進10秒，打破他保持的9.58秒世界紀錄。

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