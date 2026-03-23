內地男遊泰國報假案呃保險 因用「失竊護照」飛香港被揭穿

一名中國籍男子早前在泰國清邁旅遊期間，涉嫌向當地警方謊報失竊，企圖獲取報案證明以申請保險理賠。泰國警方經調查後，發現該男子竟使用其報稱「被盜」的同一本護照離境，事件因而敗露。目前，涉案男子已被泰國當局列入黑名單。

報稱遭搶劫失昂貴物品

據泰國清邁市警方表示，本月17日深夜約11時40分，一名33歲、譯音姓肖（Xiao）的中國籍男子報案，聲稱在清邁夜市附近步行至甘榜丁路（Kam Paeng Din Road）時遭遇搶劫。

男子報稱電單車匪搶劫。

肖某向警方供稱，事發時有兩名男子駕乘一輛電單車靠近，其中一人搶去其手提袋後迅速逃離。他報稱袋內財物損失慘重，包括一台Sony A7M4相機及鏡頭、一部iPad Pro 2024、名牌衣物、DJI無線咪高峰、護照、身份證，以及約5000泰銖與3500元人民幣現金。

男子報稱電單車匪搶劫，實情是為了騙保險。

警查天眼無發現

警方接報後隨即展開調查，惟在翻查案發地點周邊的閉路電視錄像後，並未發現任何與肖某描述相符的劫案發生。

辦案人員其後試圖聯絡肖某作進一步調查，但對方一直失聯。警方繼而聯同旅遊警察追查其下落，發現他已提早離開酒店，並未辦理退房手續。其後，當地移民局的紀錄更顯示，肖某已於當日稍後時間，持其報稱被盜的同一本護照，從清邁國際機場乘飛機前往香港。

男子報假案，其真正目的在於騙取警方的報案記錄，以便後續申請旅遊保險索償。

警方綜合所有線索後，判斷該宗搶劫案極可能為虛報，其真正目的在於騙取警方的報案記錄，以便後續申請旅遊保險索償。當局已將事件通報中國駐泰國大使館，並已將肖某列入黑名單，以防同類事件再次發生。