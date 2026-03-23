東方航空｜客機降落上海後機艙起火 乘客手機被座椅夾扁釀禍

東方航空公司一架由北京飛往上海的內陸客機，昨晚（22日）在降落上海虹橋機場後，機艙內發生起火驚魂。事件證實是一名旅客的手機意外掉入座椅縫隙，受擠壓後冒煙起火所致。機組人員在事發後迅速反應，即時將火撲滅，事件中無人受傷，航班運作及旅客行程未受影響。

落地滑行時傳焦味 乘客驚呼「着火了」

涉事航班為東航MU5128，於昨晚9時許由北京首都機場起飛，晚上約10時41分順利降落上海虹橋機場。惟飛機落地後仍在滑行期間，機艙內突然傳出刺鼻的焦糊味，隨後有乘客驚慌大喊：「這裡着火了！」

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根據同機乘客在社交媒體上的描述，事發一刻氣氛一度緊張，但機組人員反應極為迅速，在數秒內便手持滅火器及樽裝水趕至，果斷將火源撲滅。從乘客拍攝的照片可見，事後有多輛機場消防車輛在飛機旁戒備。

東航證實手機受壓起火

東方航空客戶服務人員及官方微博今日（23日）先後證實事件。經查，起火原因為一名旅客的手機不慎掉落到座椅縫隙中，期間受到外力擠壓，導致內置的鋰電池短路冒煙並起燃。

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東航方面強調，機組人員按程序第一時間妥善處置，火勢迅速受控。事件並未對航班的後續運行及其他旅客的行程造成任何影響。航空業界人士提醒，乘客應妥善保管含有鋰電池的電子產品，若不慎掉入座椅等縫隙，切勿自行強行操作座椅或移動，應立即通知機組人員協助處理，以策安全。