上海睡覺比賽｜7小時只准飲水禁去廁所 「躺贏者」奇招贏¥3000

為響應「世界睡眠日」，上海崇明區周六（21日）舉辦了一場別開生面的「森林睡眠挑戰賽」，吸引大批市民報名「參戰」。參賽者需在戶外連續躺臥七小時，期間不可進食或上廁所，以睡眠時間及入睡速度一決高下。最終，一名嚴姓男子憑藉長達5小時的總睡眠時間，勇奪「至尊睡神」稱號及3000元人民幣獎金。

科技監測睡眠狀態

首場比賽於崇明東平國家森林公園舉行，43名參賽者在草坪上各就各位，展開長達7小時的「酣睡」對決。根據賽規，參賽者全程只准喝水，若需如廁，或身體有三分之一離開床墊，即被視為自動棄權。

為確保賽事公平，每張床墊下均裝有專業監測設備，實時記錄參賽者的心率、呼吸及身體移動等數據，以科學分析其深、淺層睡眠狀態。

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冠軍鼾聲「逼退」對手

比賽開始後，現場迅速進入寧靜狀態，部分參賽者更傳出鼻鼾聲。最終，32名參賽者成功堅持至完賽。根據數據，冠軍嚴先生在7小時內，總睡眠時間長達5小時；其響亮的鼻鼾聲更成功「逼退」鄰床兩名對手，令他們不得不提早棄賽。

「一秒入睡」得主11分鐘入眠

而「一秒入睡獎」則由另一名袁姓男士奪得，他在比賽開始後僅11分32秒便進入深度睡眠狀態，贏得2000元獎金。其餘成功完成賽事的參賽者，則共同瓜分一萬元獎金。

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參賽者奇招百出 有人帶「私家被」

為求勝出，參賽者各出奇謀。有參賽者為營造熟悉的睡眠環境，特意穿上已有十年歷史的大學睡衣，並攜帶「私家」被鋪及抱枕參賽；有人則為比賽「備戰」，賽前一晚刻意熬夜至凌晨三時。最為趣怪的是，一名年輕男士在比賽尚未開始、仍在舉行啟動儀式時，已在響亮的音響聲中酣然入睡。

主辦方崇明生態旅遊集團表示，舉辦此項活動旨在喚起公眾對睡眠健康的關注。活動共設八場比賽，目前名額已全部爆滿，報名者中更有超過一半為18至30歲的年輕人，反映睡眠問題在年輕群體中備受關注。

