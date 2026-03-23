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拐賣9男童主謀「梅姨」落網 專案組首披露細節：網傳照片不是她本人

即時中國
更新時間：14:10 2026-03-23 HKT
發佈時間：14:10 2026-03-23 HKT

3月21日，綽號「梅姨」的，涉及多宗拐賣謝某某被逮捕。曾經牽動無數被拐家庭、一度被認為可能並不存在的神秘代號，終於浮出水面。雖然「梅姨」被捕，但外界好奇「梅姨」的真實樣貌。

央視新聞報道，增城警方2017年首次公布「梅姨」模擬畫像，到如今嫌疑人落網，多年過去，她的長相已發生很大變化。警方指出，現在網上流傳的一些所謂的「梅姨」的照片，都不是她本人。目前案件正在進一步辦理中，現階段，警方不會對外公布她的照片。

相關新聞：拐賣9男童主謀「梅姨」特徵曝光 為何犯案逾20年才落網？

2003年的9月至2005年的12月，多名兒童在廣州增城，還有惠州的博羅被拐，警方陸陸續續接到受害人的報警。到了2016年，將張維平等5名犯罪分子抓獲，「梅姨」這個名字才讓公眾知悉這人的存在。

多年來，公安曾公布「梅姨」的模擬畫像，希望最得任何線索。至去年，專案組發現一名叫謝某某的女子，其特徵與梅姨高度吻合，經核實，確認謝某某就是梅姨。

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