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見義勇為｜陝西漢借醉胸襲初中女生 巴士同車高中生制服交警方

即時中國
更新時間：13:30 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:30 2026-03-23 HKT

陝西延安日前發生一宗巴士非禮案，一名成年男子在車上非禮一名初中女生，其後更出手施襲。一名同車的高中男生見狀，挺身而出將醉漢制服。事件在網上引起廣泛讚譽，當地警方及校方均表示，將為該名高中生申報見義勇為榮譽。

醉漢非禮掌摑少女 高中生出手制服

事發於本月20日，延安市一輛19號路綫巴士上。據網上流傳的影片及當事人的社交平台帖文顯示，一名年約40歲的男子當時呈醉酒狀態，在車上非禮一名初中女生的胸部。少女反抗後，該男子竟惱羞成怒，當眾掌摑少女。

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車上其他乘客見狀，紛紛出言喝斥，其中一名女子更大聲怒斥：「我注意你很久了！你欺負人家女孩，你走不了！」與此同時，有女生在一旁用手機報警，一名同車的徐姓高中男生，立即上前隔開涉事男子與受害少女，並接過手機說明情況。

其後，當巴士到站，涉事男子企圖逃離現場。徐同學見狀，立即追前將其制服在地，直至警員到場。

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警方拘捕疑犯 將為男生申報嘉獎

據悉，見義勇為的徐同學為延安東辰中學的高一學生，與受害少女並不相識。校方負責人表示，事後已對徐同學進行慰問，並強調待警方完成調查後，定會為其申報表彰。該負責人亦透露，徐同學平日成績不俗，但並未曾修習過任何搏擊格鬥技術。

延安市公安局寶塔分局於21日晚發出警情通報，證實已對40歲的張姓疑犯採取強制措施，案件正在依法辦理中。通報指，公安機關高度重視事件，已對受害人及其家屬進行安撫，並會按程序為相關見義勇為人員申報嘉獎榮譽。
 

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