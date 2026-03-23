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山西男吃雙匯火腿腸驚見藏兩鋼釘 廠家上門賠償和解

即時中國
更新時間：13:00 2026-03-23 HKT
發佈時間：13:00 2026-03-23 HKT

內地知名食品品牌雙匯集團再爆食品安全問題。山西呂梁市一名王姓男子，近日在食用其出產的「王中王」火腿腸時，赫然發現腸體內竟深藏兩根完整的鋼釘，事件引起廣泛關注。廠方接獲投訴後已派員上門處理，並向事主作出賠償。

事發於本月21日，王先生向內地傳媒投訴，指他於當地商店以2元人民幣購買了一根60克裝的雙匯「王中王」火腿腸。當他拆開包裝準備食用時，感覺腸身前半部分觸感異常堅硬，與正常肉質不同。

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雙匯「王中王」火腿腸。
雙匯「王中王」火腿腸。
山西男吃雙匯火腿腸驚見藏兩鋼釘。
山西男吃雙匯火腿腸驚見藏兩鋼釘。
山西男吃雙匯火腿腸驚見藏兩鋼釘。
山西男吃雙匯火腿腸驚見藏兩鋼釘。

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王先生心生疑竇，未有即時食用，而是小心翼翼地將火腿腸切開檢查，結果驚見兩根鋼釘牢牢地嵌在肉內。

事後，王先生立即致電雙匯集團的官方熱線反映問題。廠方於翌日（22日）回應，表示高度重視事件，已安排專員跟進，並會派遣地區業務人員親赴現場，對涉事產品及購買渠道等進行全面核實排查。

至22日下午，廠方相關工作人員已登門與王先生會晤。據悉，雙方就產品質量問題完成協商，廠方已向王先生提供相應補償，事件暫告一段落。

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