貴州車禍學生2死14傷 客車超載司機被扣查

貴州省畢節市赫章縣今早（23日）發生的嚴重交通意外，死傷人數增至2名學生死亡，另有14名學生受傷，其中兩人傷勢嚴重。國務院安委辦決定對事故查處掛牌督辦，要求貴州省對事故提級調查。

赫章縣政府新聞辦最新通報稱，事發於23日上午7時許，赫章縣河鎮鄉園區大道發生一宗交通事故。經查，司機張某廣（男，49歲）駕駛自有五菱小型客車違法超員，在途經河鎮鄉園區大道時，與一輛停放在路邊的大型貨車碰撞，致車上2名學生死亡、14名學生受傷，傷者已送醫救治，暫無生命危險。

事故發生後，張某廣已被公安機關控制，經檢測，排除酒駕、毒駕嫌疑。目前，傷者救治、事故調查等工作正在有序開展中。所有傷者目前已被送往鄰近的威寧縣人民醫院接受救治。

據上游新聞引述赫章縣相關部門消息，事發地位於赫章縣河鎮，一輛載有多名學生的客貨Van撞上路邊停靠的大貨車導致發生事故。

知情人士透露，該客貨Van載有多名學生。「都是小學生，年齡從七、八歲到十多歲不等。死亡的兩個學生一個12歲，一個13歲，其餘受傷學生生命跡象穩定。」

「至於是怎麼撞上的，警方正在進一步調查中，大貨車是停在路邊上的，路很寬。」知情人士稱。

據悉，事發地位於河鎮衛生院附近道路，離當地一所小學距離非常近。

