Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

重慶鬧市私家車失控剷向人群 司機送院後不治釀1死3傷

即時中國
更新時間：10:40 2026-03-23 HKT
發佈時間：10:40 2026-03-23 HKT

重慶市兩江新區一個繁忙商圈昨晚（22日）發生嚴重交通意外。一輛私家車行駛期間突然失控，高速剷向路邊人群，造成三名途人受傷。33歲的男司機送院搶救後，最終證實不治。

事發於昨晚7時19分，現場為觀音橋商圈遠東城附近。根據現場閉路電視片段及目擊者所述，一輛懸掛四川車牌的私家車在駛至建北一支路路段時，毫無減速跡象，直衝向行人路，多名途人走避不及被撞倒。有目擊者憶述，事發位置離自己僅數米之遙，情況駭人，他當場被嚇至呆住。

重慶警方今日（23日）凌晨通報案情，指涉事33歲唐姓男司機，事發時懷疑突然病發，導致車輛失控，撞向路邊行人及一輛停泊的車輛，造成兩車損毀。

意外發生後，警員迅速趕抵現場處理，並將包括司機在內的四名傷者送往醫院救治。惟唐姓司機經搶救後，延至深夜傷重不治。其餘三名受傷途人則仍在醫院接受治療。當局正就意外的確切原因展開進一步調查。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
32分鐘前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
18小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
13小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-22 10:18 HKT
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
TVB離巢花旦傳戀富貴猛人生活奢華 半山豪宅擁無敵景觀巨廳深不見底 舊愛破產疑致豪門夢碎
影視圈
2小時前
03:09
星島申訴王 | 茶記送奶茶杯感動韓國情侶影片瘋傳 老闆感意外首開腔：對待客人不必過於計較
申訴熱話
3小時前
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:02
伊朗局勢｜伊朗議長警告投資美國國債或成攻擊目標 以色列加強對黎巴嫩打擊｜持續更新
即時國際
2小時前
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
影視圈
15小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
21小時前