重慶鬧市私家車失控剷向人群 司機送院後不治釀1死3傷

重慶市兩江新區一個繁忙商圈昨晚（22日）發生嚴重交通意外。一輛私家車行駛期間突然失控，高速剷向路邊人群，造成三名途人受傷。33歲的男司機送院搶救後，最終證實不治。

事發於昨晚7時19分，現場為觀音橋商圈遠東城附近。根據現場閉路電視片段及目擊者所述，一輛懸掛四川車牌的私家車在駛至建北一支路路段時，毫無減速跡象，直衝向行人路，多名途人走避不及被撞倒。有目擊者憶述，事發位置離自己僅數米之遙，情況駭人，他當場被嚇至呆住。

重慶警方今日（23日）凌晨通報案情，指涉事33歲唐姓男司機，事發時懷疑突然病發，導致車輛失控，撞向路邊行人及一輛停泊的車輛，造成兩車損毀。

意外發生後，警員迅速趕抵現場處理，並將包括司機在內的四名傷者送往醫院救治。惟唐姓司機經搶救後，延至深夜傷重不治。其餘三名受傷途人則仍在醫院接受治療。當局正就意外的確切原因展開進一步調查。