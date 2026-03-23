內地水產驚現恐怖「麻醉魚」 混入工業酒精或殘留劇毒流向餐桌

近期內地出現一種「麻醉魚」引發消費者擔憂。網傳視頻中，商戶向魚池中撒入「魚麻藥」，一池活蹦亂跳的魚很快安靜下來，部分魚甚至翻肚漂浮，仿佛進入「沉睡」狀態。



央視《財經調查》就此展開兩個多月調查，發現重慶、山東等地的多個水產市場，存在使用丁香酚、甲鹽，甚至是工業酒精等物質讓活魚「休眠」的情況。商販稱，運輸活魚時加麻藥，是為方便裝卸、防止在運輸過程中掉魚鱗，維持賣相。

相關新聞：3·15晚會︱無良商家賣假冬蟲夏草 用膠水加工狡辯：吃下去沒有事

在重慶樂邦水產市場，記者看到工人往裝活魚的桶裏加一瓶蓋液體攪拌後，活蹦亂跳的魚瞬間安靜癱軟。這些液體瓶上寫著「魚護寶」，魚用安定劑，成分丁香酚，屬無生產日期、無生產廠家、無生產許可證的「三無」產品。一家生產丁香酚的廠家說，丁香酚在魚體內完全代謝至少需48小時。

內地有水產市場，為保持水產賣相，不惜添加「魚麻藥」讓魚休眠。央視截圖

內地有水產市場，為保持水產賣相，不惜添加「魚麻藥」讓魚休眠。央視截圖

內地有水產市場，為保持水產賣相，不惜添加「魚麻藥」讓魚休眠。央視截圖

內地有水產市場，為保持水產賣相，不惜添加「魚麻藥」讓魚休眠。央視截圖

醫學上指出，長期大量使用丁香酚，會損傷肝腎，而特殊人群，如孕婦、兒童則需要慎用。目前，內地沒有把丁香酚列入水產養殖允許使用的藥物名單，但也不在禁用名單之列。市場管理人員坦言，日常活魚抽檢14個品類，丁香酚不在檢測範圍內。



山東臨沂強盛海鮮批發市場同樣存在活魚運輸使用麻醉劑的情況，這裏的商戶甚至直接使用工業酒精。有工廠透露，因為丁香酚不溶於水，商家為讓麻醉劑快速滲透、起效，最簡便的做法就是使用工業酒精勾兌。

相關新聞：3‧15晚會︱連鎖便利店美宜佳被指假煙重災區 內媒暗訪10間店全部中招

工業酒精裏是含有劇毒甲醇，直接食用，可致人失明、臟\器損傷，過量可導致死亡。對於工業酒精，國家明令禁止使用到食品加工環節。



央視將相關材料移交至國家市場監督管理總局後，執法人員在重慶樂邦水產市場發現了淨重25公斤的丁香酚。另一路執法組在市場物流停車場的活魚貨車內，發現裝有不明透明液體的破舊綠色飲料瓶。執法人員推測，商戶通過「運輸途中鎮靜+市場銷售保鮮」的雙重操作，最大限度降低活魚損耗。



在臨沂市強盛海鮮批發市場，執法人員也發現大批「丁香酚原液」空瓶，氣味濃烈，商戶承認是用於麻醉活魚的麻醉劑。執法人員還在市場上發現了用於勾兌麻醉劑的工業酒精。