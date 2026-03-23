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平治豪車寫滿「渣男」字樣 公安稱不違規定難干預

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更新時間：08:48 2026-03-23 HKT
發佈時間：08:46 2026-03-23 HKT

近日有網友發視頻稱，一輛停泊路邊的廣東平治豪車，車身被寫滿「渣男」字樣。河源公安回應稱，車身內容只要不違反相關規定，公安機關不好干預，目前情況已移交交警部門核實調查。

平治豪車寫滿「渣男」字樣。 網圖
平治豪車寫滿「渣男」字樣。 網圖

網傳視頻顯示，一輛白色平治的車身和車門上，被密密麻麻塗滿了上百個大小不一的「渣男」字樣。該車車牌號以「粵P」開頭，屬於廣東河源市。有網友在留言區表示，這可能是有人故意用筆塗鴉，後期能清理，也可能是專門貼的車衣，也有人表示這種塗鴉很不文明，盼車主盡快處理。

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平治豪車寫滿「渣男」字樣。 網圖
平治豪車寫滿「渣男」字樣。 網圖

廣東河源市公安局工作人員回應稱，根據相關規定，若機動車顏色變化面積未超30%，不需要進行變更登記，反之則需要備案存檔，並在改色後10日內辦理登記。車身內容只要不違反相關規定，公安機關也不好干預。

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